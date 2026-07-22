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Tokom vrhunca letnje turističke sezone, brojne plaže duž hrvatske obale budu prepune posetilaca. Zbog toga pojedini kupači pokušavaju da unapred obezbede najbolje mesto uz more ili u hladu tako što ostavljaju peškire, prostirke, ležaljke i druge stvari. Takva praksa, međutim, izaziva različite reakcije, jer mnogi smatraju da se na taj način sebično zauzima javni prostor.

Kako bi sprečile ovakvo ponašanje, lokalne vlasti na pojedinim delovima obale povremeno organizuju akcije uklanjanja ostavljenih predmeta sa plaža. Jedna takva akcija sprovedena je danas u Opštini Sveti Filip i Jakov, gde su komunalni radnici u jutarnjim časovima uklanjali stvari ostavljene radi rezervisanja mesta.

"Prikupljanje stvari preostalih u svrhu rezervacija mesta na plažama. Akcija će biti sprovedena u narednom periodu", naveli su iz Opštine, uz fotografije na kojima se, između ostalog, vidi prikolica kamioneta puna prikupljenih predmeta.

Reakcije građana na društvenim mrežama pokazuju da su mnogi pozdravili ovakav potez lokalnih vlasti.

"Bravo!", "Kad dođu i ako dođu po to ili dođu da se žale, još im naplatiti i kaznu", "Konačno!", "Da ste barem tako i u 6. mesecu", "Treba i po drugim plažama", "Neka takve akcije budu redovne", "Bilo je i vreme", "Svaka čast, još i po džepu lupiti bahate....", neki su od komentara zadovoljnih građana.