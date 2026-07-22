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Kada osoba premine, jedna od prvih finansijskih posledica jeste blokada njenog bankovnog računa. Iako novac koji se nalazi na računu ne nestaje, njime više niko ne može slobodno da raspolaže sve dok se ne završi zakonski postupak nasleđivanja.

O ovoj temi se često ne razmišlja unapred, ali se porodice neretko nađu u nedoumici kada nakon gubitka bliske osobe pokušaju da pristupe njenim sredstvima.

Banka blokira račun čim dobije informaciju o smrti vlasnika

Nakon što banka dobije zvaničnu potvrdu o smrti vlasnika računa, sredstva se privremeno blokiraju. To znači da više nije moguće podizati novac, obavljati plaćanja niti koristiti kartice ili trajne naloge povezane sa tim računom.

Svrha ove mere jeste da se zaštiti imovina preminule osobe dok se ne završi ostavinski postupak i ne utvrdi ko ima pravo na nasledstvo.

Ko može da nasledi novac sa bankovnog računa

Pravo na nasledstvo mogu imati bračni ili vanbračni partner, deca, roditelji i drugi zakonski naslednici, kao i osobe koje su navedene u testamentu.

Banka nema ovlašćenje da samostalno odlučuje kome pripada novac sa računa. O tome odlučuje nadležni sud ili javni beležnik tokom ostavinskog postupka.

Kako naslednici dolaze do novca

Da bi naslednici mogli da raspolažu sredstvima sa računa, prvo mora da bude završen ostavinski postupak. Nakon donošenja rešenja o nasleđivanju, naslednici mogu da podignu svoj deo novca, prebace sredstva na sopstveni račun ili zatvore račun preminule osobe.

Banka tada postupa isključivo na osnovu rešenja nadležnog organa kojim se potvrđuje ko ima pravo na nasledstvo.

Šta se dešava ako postoji zajednički račun

U slučaju da je račun bio zajednički, na primer ako su ga koristili supružnici, situacija može biti nešto drugačija. Drugi vlasnik računa u određenim slučajevima može nastaviti da koristi deo sredstava koji mu pripada, ali se deo koji je pripadao preminuloj osobi i dalje smatra delom ostavinske mase.

Tačna pravila zavise od ugovora koji su vlasnici računa imali sa bankom.

Koji troškovi mogu biti plaćeni pre podele nasledstva

Pre nego što novac bude podeljen naslednicima, sa računa se u određenim slučajevima mogu izmiriti pojedine obaveze. To mogu biti troškovi sahrane uz odgovarajuću dokumentaciju, dospele bankarske naknade, kao i eventualni dugovi koje je preminula osoba imala.

Sredstva koja preostanu nakon izmirenja tih obaveza ulaze u naslednu masu i dele se naslednicima.

Koliko traje postupak nasledstva

Dužina ostavinskog postupka zavisi od složenosti slučaja, broja naslednika i eventualnog postojanja spora među njima.

Kod jednostavnijih slučajeva postupak može biti završen za nekoliko nedelja, dok u situacijama kada postoje nesuglasice, dodatna dokumentacija ili sporovi može trajati nekoliko meseci ili duže.

Zašto je važno unapred znati pravila

Mnogi građani tek nakon smrti člana porodice prvi put saznaju kako funkcioniše nasleđivanje novca koji se nalazi na bankovnim računima.

Poznavanje procedure može pomoći porodicama da izbegnu nesporazume, lakše pripreme potrebnu dokumentaciju i brže završe administrativne obaveze.

U osnovi, novac na računu preminule osobe ne nestaje, ali do njega naslednici mogu doći isključivo kroz zakonom propisan postupak nasleđivanja.