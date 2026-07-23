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Kvalitet se u današnjem savremenom svetu ne potvrđuje jednim potezom, jednom kampanjom ili jednim dobrim rezultatom. On se gradi doslednošću u svakom kontaktu sa kupcem, u svakoj odluci i svakom iskustvu koje ostane iza kupovine.

Upravo zato maloprodaja danas prolazi kroz jednu od svojih najvećih promena. Kupci više ne procenjuju brendove samo prema širini ponude ili ceni proizvoda. Podjednako je važno koliko su informacije dostupne, koliko je jednostavna kupovina koja se obavlja, digitalno iskustvo možda i prednjači u ovome, a ne zanemaruje se osećaj sigurnosti tokom celog procesa donošenja odluke. U takvom okruženju prednost više nemaju samo oni koji nude dobar proizvod, već oni koji umeju da povežu prodajni prostor, tehnologiju i uslugu u jedno zaokruženo i pouzdano iskustvo.

Savremeni kupac ne razdvaja strogo fizički i digitalni svet. Informaciju koju pronađe na internetu želi da proveri u prodavnici, a sigurnost koju dobije u njoj očekuje da može lako da nastavi i kroz internet prodavnicu. Granice među kanalima zato postaju sve manje važne, dok doslednost iskustva počinje da zauzima njihovo mesto. Upravo zbog toga ulaganje u digitalnu infrastrukturu danas više nije pitanje tehnološkog napretka radi samog napretka, već strateška investicija u kvalitet odnosa sa kupcima.

Takav pravac razvoja sve se jasnije vidi i na domaćem tržištu nameštaja, gde se očekivanja potrošača menjaju zajedno sa načinom života. Kupovina više nije samo čin izbora proizvoda, već proces u kojem kupac traži preglednost, jednostavnost i potvrdu da donosi dobru odluku. U tom smislu, maloprodaja budućnosti neće se graditi samo kroz broj lokacija ili digitalnih alata, već kroz sposobnost da se svaki kanal stavi u funkciju jedne iste stvari - poverenja.

Upravo se iz tog ugla mogu posmatrati i koraci koje Forma Ideale preduzima u razvoju objedinjene maloprodaje. Tokom 2025. godine taj model je dodatno razvijan kroz mrežu od 43 salona u 37 gradova Srbije i internet prodavnicu, uz gotovo 500 zaposlenih i više od 71.000 kvadratnih metara izložbeno-skladišnog prostora. Krajem godine relokacija salona u Rakovici u savremeniji prostor od 3.000 kvadratnih metara bila je deo istog nastojanja da kupcu pristup asortimanu bude pregledniji, jednostavniji i usklađeniji sa savremenim očekivanjima.

Jednako važan korak predstavlja i pokretanje novog internet sajta, kao prirodan odgovor na kontinuirani rast digitalnih aktivnosti. Više od 15 miliona poseta tokom 2025. godine i više od 40.000 realizovanih kupovina putem internet prodavnice jasno pokazuju koliko je digitalni kanal danas važan deo ukupnog iskustva. Zato nova platforma nije samo tehnološka novina, već ulaganje u brži, intuitivniji i pouzdaniji proces kupovine od lakše pretrage do jednostavnijeg pristupa informacijama.

Kontinuirano unapređenje digitalnih kanala nastavljeno je i lansiranjem nove Forma Ideale mobilne aplikacije, koja korisnicima donosi jednostavniju i bržu kupovinu kroz objedinjene pogodnosti loyalty programa.

Promena očekivanja kupaca pokazuje i nešto drugo: praktičnost više nije dodatna vrednost, već osnovni standard. U svakodnevici koja je ubrzana, potreba da se na jednom mestu pronađe više rešenja za dom postaje sve izraženija. Otuda i razvoj salona nameštaja u smeru koncepta koji kupcu omogućava da pored velike ponude nameštaja za opremanje ambijenata doma, pronađe i prateće kategorije kao što su laminati, tepisi, rasveta, dekoracija, oprema za dom, mali kućni aparati, razni „gedžeti“ potrebni savremenom čoveku, pa čak i tehnika za opremanje domaćinstva. Takav pristup ne širi samo asortiman, već pojednostavljuje odluku i čini iskustvo kupovine celovitijim.

Da se kontinuitet kvaliteta prepoznaje i sa strane kupaca, uspeh brenda Forma Ideale potvrđuju i priznanja koja dolaze kao posledica dugoročnog poverenja. Sedmo osvojeno priznanje „Moj izbor“ u kategoriji nameštaja zato ima dodatnu težinu - ne samo kao potvrda tržišne pozicije, već kao signal da doslednost, dostupnost i razumevanje potreba kupaca ostaju vrednosti koje potrošači umeju da prepoznaju.

U vremenu koje dolazi, uspeh maloprodaje sve manje će zavisiti od pojedinačnih prodajnih rezultata, a sve više od sposobnosti da se izgradi povezano, dostupno i pouzdano iskustvo kupovine. Upravo u tome nalazi se i smer razvoja savremene trgovine: u sistemu u kojem tehnologija, fizički prostor i kvalitet usluge ne funkcionišu odvojeno, već kao delovi iste celine. A kada se ta celina gradi promišljeno i dosledno, njen krajnji rezultat nije samo prodaja, već ono što je u maloprodaji oduvek najvrednije - dugoročno poverenje kupaca.