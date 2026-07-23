Slušaj vest

Delta Holding je u prvih šest meseci 2026. godine ostvario prihod od 564 miliona evra i EBITDA od 70 miliona evra, što predstavlja rast od 7% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, očekuje se da će ukupni prihodi premašiti 1,3 milijarde evra, uz očekivanu EBITDA od 170 miliona evra. U prvom polugodištu 2026. godine u budžet Republike Srbije uplaćeno je 126 miliona evra.

Rast poslovanja rezultat je snažnih performansi distribucije i logistike, nekretnina, hotelskog portfolija, kongresne i automobilske industrije, uz kontinuirani razvoj agrara i e-commerce-a, čime je još jednom potvrđena snaga diverzifikovanog poslovnog modela Delta Holdinga. Kompanija danas zapošljava gotovo 6.000 ljudi i ove godine obeležava 35 godina poslovanja. Dugoročna ulaganja u ljude, inovacije i održive poslovne modele ostaju temelj njenog razvoja.

Foto: Delta Real Estate

Delta Agrar nastavlja stratešku transformaciju poslovanja kroz ulaganja u digitalizaciju, modernizaciju proizvodnje i razvoj stočarstva, uz fokus na održivu poljoprivredu i primenu najsavremenijih tehnologija. Strateško partnerstvo sa kompanijom Ferrero u razvoju proizvodnje lešnika predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u ovom segmentu, sa planiranih 1.000 hektara pod zasadima do kraja naredne godine. Dodatni iskorak ostvaren je pokretanjem distribucije globalnog semenskog programa Brevant, čime Delta Agrar domaćim proizvođačima omogućava pristup vrhunskoj genetici i inovativnim rešenjima za povećanje prinosa. Segment proizvodnje nastavio je snažan rast. Yuhor je u prvoj polovini godine povećao prihode za 20% i akvizicijom kompanije Food Star Plus dodatno ojačao proizvodne kapacitete i proširio portfolio proizvoda od živinskog mesa, dok je Mioni učvrstio lidersku poziciju u segmentu uslužne proizvodnje vode i bezalkoholnih pića, ostvarivši rast prihoda od 30%. Real Estate predstavlja jedan od glavnih pokretača razvoja, uz investicioni ciklus vredan milijardu evra i projekte koji postavljaju nove standarde na tržištu. Rast prihoda u prvom polugodištu od 40% ostvaren je zahvaljujući odličnim rezultatima shopping molova i poslovnih prostora, dok se intenzivno razvijaju projekti Delta District, Delta Land i Delta Iron. Delta District, u okviru kojeg se gradi hotel InterContinental Beograd, čije je otvaranje planirano do kraja 2026. godine, donosi jedinstven koncept luksuznog života i poslovanja uz najviše WELL i LEED standarde održivosti. Delta Land uvodi koncept moderne beogradske klasike sa više od 1.000 stabala i novim kvalitetom porodičnog stanovanja u centru grada. U Novom Sadu, Delta Iron biće otvoren u septembru kao jedan od najodrživijih poslovnih objekata u zemlji.

Foto: Delta Real Estate

Hotelski portfolio Delta Holdinga ostvario je rast prihoda od 11% i kontinuirani rast profitabilnosti u prvoj polovini godine, uz odlične rezultate svih hotela iz sistema – Crowne Plaza, Radisson Collection Old Mill, Hotel Indigo i InterContinental Ljubljana. Ovakvi rezultati ostvareni su zahvaljujući ulaganjima u modernizaciju hotelskih kapaciteta, unapređenje kvaliteta usluge i razvoj zaposlenih. Otvaranje hotela InterContinental Beograd dodatno će unaprediti premijum hotelsku ponudu destinacije. Sava Centar je u trećoj godini poslovanja nakon rekonstrukcije zabeležio nove rekorde u poslovnim rezultatima i broju događaja. Tokom prve polovine godine održano je preko 230​* kongresnih, poslovnih i kulturnih događaja, dok je kroz objekat prošlo više od milion posetilaca. Ovi rezultati potvrđuju da je Sava Centar danas vodeći kongresni, poslovni i kulturni centar regiona. U segmentu distribucije i logistike nastavljen je snažan rast poslovanja u prvoj polovini godine. Delta DMD ostvarila je rast prihoda od 14%, potvrđujući lidersku poziciju u distribuciji vodećih svetskih i regionalnih brendova, uz nagradu kompanije Diageo za Partnera godine u konkurenciji 35 zemalja. DTS istovremeno nastavlja regionalnu ekspanziju širenjem poslovanja u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Foto: Delta Real Estate

Delta Auto Grupa zadržala je lidersku poziciju u premijum segmentu automobilskog tržišta, uz odlične rezultate brendova BMW i MINI. Nova BMW era otvorena je dolaskom modela iX3, zahvaljujući kojem je ostvarena rekordna prodaja električnih vozila ovog brenda. Farizon ostaje dominantan izbor srednjih i velikih kompanija u kategoriji električnih lakih komercijalnih vozila. Pored toga, Delta Auto Grupa širi portfolio novim premijum kineskim brendom električnih automobila AVATR. Ananas nastavlja snažan razvoj kroz rast prihoda, širenje ponude i jačanje regionalnog prisustva. Platforma danas okuplja više od 1,2 miliona artikala i beleži više od dva miliona jedinstvenih posetilaca mesečno. Prema istraživanju Ipsosa, Ananas zauzima prvo mesto po prepoznatljivosti brenda u oblasti e-commerce-a, dok ga potvrda kompanije RiskRecon svrstava među najbezbednije platforme za onlajn kupovinu u regionu. Delta Holding je tokom jula objavio 17. Izveštaj o održivom poslovanju, potvrđujući posvećenost ESG ciljevima i plan da do 2030. godine 60% ukupno korišćene energije obezbeđuje iz obnovljivih izvora.

Foto: Delta Real Estate

Početkom godine pokrenuta je inicijativa AI Shift, kroz koju je u prvih šest meseci realizovano više od 150 AI inicijativa u kompanijama sistema, uz vodeću poziciju u regionu u primeni Claude AI licenci i edukaciji zaposlenih. Oslanjajući se na 35 godina iskustva, ulaganja u ljude, inovacije i održivi razvoj, Delta Holding nastavlja da gradi temelje za održiv i dugoročan rast.