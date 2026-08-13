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Putujete na more kroz Bugarsku? Za vožnju bugarskim autoputevima neophodna je elektronska vinjeta. Ovaj vodič donosi aktuelne cene za sezonu 2026, kao i detaljno uputstvo kako kupiti i registrovati e-vinjetu onlajn, korak po korak.

Ova ruta je kraća i ima samo jedan granični prelaz - na ulasku u Bugarsku, bez dodatnih kontrola do Grčke.

Važno: vinjeta je obavezna. Sistem funkcioniše preko kamera koje snimaju registarske tablice i morate je obezbediti unapred.

Cene vinjeta u Bugarskoj za 2026. godinu

Dobra vest - u 2026. je da je uvedena dnevna vinjeta.

Tako da ne morate brinuti koliko ćete ostati na moru. Uvek je možete kupiti pre ulaska u Bugarsku (onlajn ili na prelazu).

Period važenja i cena u eurima

Dnevna vinjeta – 5,30 €

Vikend vinjeta – 6,60 €

7 dana – 10,00 €

1 mesec – 19,90 €

3 meseca – 35,90 €

1 godina – 64,50 €

Napomena: vikend vinjeta traje od petka u ponoć do nedelje u 23:59. Cene su promenjene 1. avgusta 2026. godine. Električni automobili više nemaju popust za vinjete.

Način plaćanja

Vinjetu možete platiti platnim karticama putem zvaničnog portala web.bgtoll.bg, na samouslužnim automatima (na graničnim prelazima), kao i putem Apple Pay i Google Pay. Plaćanje gotovinom moguće je na prodajnim kioscima na granici. Portal za kupovinu, kao i samouslužni automati, imaju opciju za srpski jezik, što čini postupak kupovine jednostavnim i jasnim.

Uputstvo za onlajn kupovinu vinjete: Korak po korak

Sajt za kupovinu vinjete ima opciju na srpskom jeziku, što maksimalno olakšava proces. Vinjetu možete kupiti onlajn unapred, samo je važno da unesete tačan datum od kada želite da ona počne da važi (npr. kupite je danas za put koji planirate za 15 dana).

Korak 1: Pristup zvaničnom portalu

Idite na zvaničnu stranicu: web.bgtoll.bg. Ovo je jedini siguran državni sajt bez skrivenih troškova i provizija.

Korak 2: Izbor jezika i tipa vozila

U gornjem desnom uglu izaberite srpski jezik.

Odaberite kategoriju: “Putničko vozilo” je prvo na listi.

Obavezno štiklirajte polje ‘I’m not a robot’ i, ukoliko sistem zatraži, rešite jednostavan zadatak sa slikama (npr. obeležite semafore ili pešake) kako biste nastavili.

Korak 3: Unos podataka o vozilu (Pazite na slova!)

Ovde budite najpažljiviji jer se jednom aktivirana vinjeta ne može menjati.

Zemlja registracije: Izaberite Srbija (RS).

Registarski broj: Unosite tablice velikim slovima, bez razmaka i crtica.

VAŽNO – Slova Č, Ć, Ž, Š: Naše tablice često imaju ova slova, ali ih bugarski sistem ne prepoznaje u tom obliku. Kucajte ih kao C, Z, S (npr. umesto BG-123-ČĆ kucate BG123CC).

Korak 4: Odabir perioda važenja i početnog datuma

Izaberite željenu vinjetu: dnevnu, vikend, 7 dana ili mesec dana.

Novo: od februara 2026. dostupna je i dnevna vinjeta (4,09 €).

Početak važenja: Unesite datum i vreme kada planirate ulazak u Bugarsku. Vodite računa: ako je kupite ranije, ne ostavljajte današnji datum, već onaj kada stvarno putujete.

Korak 5: Plaćanje i potvrda na mejl

Nakon provere podataka, prelazite na plaćanje.

Plaćanje: Možete koristiti kartice (Visa, MasterCard), a odnedavno su podržani i servisi poput Apple Pay i Google Pay.

Potvrda: PDF potvrda o uspešnoj registraciji stiže na vaš mejl u roku od par minuta.

Dokaz: Nije obavezno da je štampate, ali obavezno sačuvajte taj PDF u telefonu ili ga fotografišite kao dokaz o uplati.

Da li mogu da kupim vinjetu čim pređem granicu?

Da, možete.

Ako niste kupili pre puta, možete je kupiti na poslednjoj OMV pumpi na izlasku iz Srbije (Gradina, radi 24h) ili

Čim pređete granicu i uđete u Bugarsku, sa leve strane imate kućicu gde se prodaju vinjete. Rade 24h.