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Saobraćajne gužve na italijanskim auto-putevima godinama uzrokuju vozačima izgubljeno vreme, stres i dodatne troškove. Počev od danas, deo ovih neprijatnosti se ublažava novim pravilom prema kojem vozači mogu dobiti povraćaj dela ili svih putarina ako su pretrpeli značajna kašnjenja zbog određenih saobraćajnih gužvi, javljaju nemački mediji.

Italijanska vlada predstavlja ovu meru kao evropsku novinu, a njen cilj je da obezbedi veću zaštitu korisnika auto-puta. Prema novim pravilima, vozači koji kasne do dva sata zbog saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na putu imaju pravo na povraćaj 50 odsto putarine koju su platili.

Ako kašnjenje pređe tri sata, moguće je dobiti povraćaj celog iznosa.

Visoke putarine i česte gužve

Putovanje italijanskim auto-putevima je već samo po sebi značajan trošak. Na primer, za deonicu od 447 kilometara između prevoja Brener i Firence, vozači plaćaju putarinu od 34,30 evra, što je među najvišim u Evropi.

Česte saobraćajne gužve su još jedan izvor nezadovoljstva. Mnogi vozači prijavljuju da su zaglavljeni satima zbog nezgoda ili radova na putu. Upravo su takve situacije podstakle usvajanje novih pravila o nadoknadi štete.

Povraćaj novca samo u određenim slučajevima

Predsednik italijanskog regulatora auto-puteva naglašava da svaki korisnik koji plaća putarinu ima pravo da očekuje kvalitetnu i efikasnu uslugu.

- Ako usluga nije u potpunosti pružena, korisnik ne bi trebalo da plati punu cenu - rekao je on.

Foto: Kej84/Shutterstock

Međutim, pravo na nadoknadu štete ne odnosi se na sve saobraćajne gužve u Italiji. Slučajevi uzrokovani saobraćajnim nezgodama, hitnim radovima na putu ili ekstremnim vremenskim uslovima su izuzeti od povraćaja novca, jer se takve okolnosti smatraju vanrednim događajima za koje operateri auto-puteva nisu direktno odgovorni.

U praksi, to znači da će povraćaj putarine biti moguć uglavnom kada su kašnjenja rezultat planiranih radova na izgradnji auto-puta.

Čuvajte račune

Postupak povraćaja novca zasniva se na dokazivanju da je putovanje trajalo znatno duže nego obično zbog radova na putu. Zato nemački automobilski klub ADAC preporučuje vozačima da pažljivo čuvaju sve račune i potvrde vezane za putovanje, navode nemački mediji.

- Račune treba sačuvati kako bi se kasnije mogli digitalno otpremiti putem onlajn platforme operatera auto-puta - objašnjavaju u ADAC.

I strani državljani imaju pravo na povrat novca

Strani državljani takođe mogu podneti zahteve za povraćaj novca. Međutim, za to je potreban italijanski poreski broj, takozvani codice fiscale, koji se mora zatražiti od italijanskih poreskih vlasti. Dodatnu poteškoću predstavlja činjenica da u Italiji više od 20 različitih kompanija upravlja pojedinačnim deonicama auto-puta, pa vozači moraju znati kom operateru podnose svoj zahtev.

Radi pojednostavljenja postupka, planirano je da se do kraja godine uspostavi jedinstveni portal ili mobilna aplikacija za obradu svih zahteva za povraćaj novca.

Potrošači se plaše novih povećanja cena

Iako nova mera na prvi pogled deluje kao dobitak za vozače, organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju na moguće negativne posledice.

Predsednik udruženja za zaštitu potrošača Đia upozorava da bi operateri auto-puteva mogli da nadoknade troškove plaćanja naknada povećanjem cena putarina.

- Od 2030. godine takva praksa više neće biti dozvoljena. Međutim, smatramo da operateri već treba sami da snose troškove naknada jer su odgovorni za neprijatnosti nanete korisnicima - naglašeno je.

Stoga, neki stručnjaci smatraju da bi nova regulativa, uprkos dobrim namerama, mogla da rezultira samo preraspodelom troškova, pri čemu bi vozači potencijalno dugoročno plaćali više kroz veće putarine.

Da li će nova pravila zaista doneti veću zaštitu korisnicima ili će se pokazati samo kao administrativno složen sistem sa ograničenim efektom, pokazaće se u narednim mesecima.