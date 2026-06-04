Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jedinstven TAG uređaj za naplatu putarine u Srbiji i Republici Srpskoj je važan korak ka jednostavnijem i bržem kretanju građana i privrede, jer korisnici sada jednim uređajem mogu nesmetano da koriste auto-puteve sa obe strane Drine, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ministarka dodaje da je početak primene ovog jedinstvenog TAG uređaja pokazao da sistem funkcioniše pouzdano i efikasno.

- Reč je o značajnom projektu koji dodatno olakšava putovanja, unapređuje povezanost regiona i doprinosi jačanju ekonomskih i društvenih veza između Srbije i Republike Srpske - rekla je Sofronijević, saopštilo je resorno ministarstvo.

Mreža TOLL4ALL sada obuhvata pet sistema naplate putarine - Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku, čime se dodatno unapređuje mobilnost građana i protok robe u regionu.

Korisnici sistema imaju brojne pogodnosti, uključujući korišćenje jednog TAG uređaja u više država, brži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, jednostavnije plaćanje bez gotovine, uvid u sve transakcije na jednom mestu, kao i popuste za elektronsko plaćanje.

- Ovo je konkretan rezultat uspešne saradnje Srbije i Republike Srpske koji građanima i privredi donosi brže, jednostavnije i komfornije putovanje. Korisnici više nemaju potrebu za nabavkom dodatnih uređaja niti zaustavljanjem na naplatnim stanicama, što značajno unapređuje efikasnost saobraćaja - istakla je Sofronijević.

Ministarka je poručila da će se nastaviti aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema TOLL4ALL, kako bi putovanja bila još jednostavnija, brža i komfornija za sve korisnike.