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Preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas u 9 časova postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine "TOLL4ALL", čime je omogućeno korišćenje jednog TAG uređaja na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji.

"Saradnja 'Puteva Srbije' i 'Auto-puteva Republike Srpske' korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste auto-puteve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama", navodi se u saopštenju.

"Putevi Srbije" su objasnili da mreža "TOLL4ALL" sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine – Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.

Takođe, korisnici "TOLL4ALL" sistema time ostvaruju brojne pogodnosti – korišćenje jednog TAG uređaja u više sistema naplate putarine, brži i jednostavniji prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, eliminisanje plaćanja gotovinom u različitim valutama, jednostavan uvid u realizovane transakcije i račune i popuste za elektronsko plaćanje putarine.

"Putevi Srbije nastavljaju aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema naplate putarine 'TOLL4ALL' sa ciljem da korisnicima obezbede jednostavnije, brže i komfornije putovanje kroz region", poručili su iz tog preduzeća.