Jednim TAG-om i kroz Republiku Srpsku! Velika promena na auto-putevima: Od sutra novi sistem putarine, vozači dobijaju velike olakšice!
Putevi Srbije obaveštava javnost da sistem naplate putarine Republike Srpske od sutra u 9.00 časova postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL.
Saradnja Puteva Srbije i "Autoputeva Republike Srpske", korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama.
Mreža TOLL4ALL sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.
Korisnici TOLL4ALL sistema ostvaruju brojne pogodnosti:
- Korišćenje jednog TAG uređaja u više sistema naplate putarine
- Brži i jednostavniji prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja
- Eliminisanje plaćanja gotovinom u različitim valutama
- Jednostavan uvid u realizovane transakcije i račune
- Popusti za elektronsko plaćanje putarine
Putevi Srbije nastavlja aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema naplate putarine TOLL4ALL sa ciljem da korisnicima obezbede jednostavnije, brže i komfornije putovanje kroz region, nastavlja se u saopštenju.
Kurir.rs