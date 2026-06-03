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Putevi Srbije obaveštava javnost da sistem naplate putarine Republike Srpske od sutra u 9.00 časova postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL.

Saradnja Puteva Srbije i "Autoputeva Republike Srpske", korisnicima je omogućila da jednim TAG uređajem nesmetano koriste autoputeve u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili zaustavljanjem na naplatnim stanicama.

Mreža TOLL4ALL sada obuhvata ukupno pet sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede.

Korisnici TOLL4ALL sistema ostvaruju brojne pogodnosti:

  • Korišćenje jednog TAG uređaja u više sistema naplate putarine
  • Brži i jednostavniji prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja
  • Eliminisanje plaćanja gotovinom u različitim valutama
  • Jednostavan uvid u realizovane transakcije i račune
  • Popusti za elektronsko plaćanje putarine

Putevi Srbije nastavlja aktivnosti na daljem širenju integrisanog sistema naplate putarine TOLL4ALL sa ciljem da korisnicima obezbede jednostavnije, brže i komfornije putovanje kroz region, nastavlja se u saopštenju. 

Kurir.rs

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