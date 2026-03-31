Putevi Srbije saopštili su danas vozače da od 1. aprila 2026.g. počinje naplata putarine za vozila IV kategorije, isključivo upotrebom TAG uređaja – tzv. bezbarijerni sistem naplate, na delu Obilaznice oko Beograda.

Naglašavamo da je obavezna registracija TAG uređaja na platformi Toll4All, na linku https://toll4all.com/obo/tag-registracija

1. Ukoliko ste već korisnik Toll4All TAG uređaja, registracijom koju ste već izvršili na sajtu toll4all.com, automatski vam je omogućeno plaćanje putarine na delu Obilaznice oko Beograda.

2. Ako posedujete pripejd TAG uređaj koji dopunjavate na prodajnim mesta ovlašćenih distributera ili postpejd TAG uređaj, potrebno je da isti registrujete na sajtu toll4all.com, pri čemu ćete putarinu na delu Obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

3. Ukoliko još uvek niste kupili TAG uređaj, isti možete kupiti na online sajtu toll4all.com ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.

Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije – teretna vozila stupila je na snagu 1.januara 2026.g. shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.