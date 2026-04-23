Situacija iz indijske države Gujarat zvuči kao filmska priča koja je dobro funkcionisala čak 18 meseci, piše Večernji list.

Prevaranti su uspeli prikupiti oko 700.000 evra naplaćujući ilegalnu putarinu pre nego što su otkriveni. Sve zahvaljujući lažnoj infrastrukturi koja je savršeno replikovala "scenu" prave naplatne stanice na auto-putu.

Plan je bio osmišljen do najsitnijih detalja, počevši od same zone naplatnih kućica. Organizatori su iskoristili područje napuštene fabrike keramike kako bi podigli objekat koji je savršeno imitirao pravu naplatnu stanicu.

Lažna naplatna stanica

Betonska konstrukcija, pokretne rampe, signalizacija, pa čak i organizacija saobraćaja... sve je bilo dizajnirano tako da vozači poveruju da voze službenim putem. Ključ je bio i u ceni. Lažna putarina koštala je otprilike upola manje od prave, što je podsticalo vozače da skrenu na ovu alternativu.

Prevara je išla dalje od "scenskih rekvizita" infrastrukture. Prevaranti su opravdavali postojanje naplatne stanice tvrdeći da će prihodi biti namenjeni izgradnji hramova u obližnjem mestu. Argument koji je, u lokalnom kontekstu, dodatno pojačao verodostojnost operacije i mesecima sprečavao sumnje. Međutim, prevara je na kraju otkrivena zbog ‘"sitnice".

Zvanični auto-put, udaljen samo nekoliko kilometara, zabeležio je neobično nizak saobraćaj. To je, naravno, privuklo pažnju koncesionara. Vlasti su počele da istražuju ovu anomaliju i analiza satelitskih snimaka otkrila je postojanje neodobrene infrastrukture koja je preusmeravala veliki deo saobraćaja. U tom trenutku, prevara je razotkrivena.

Uhapšeni nakon što su prikupili 700.000 evra

Indijska policija uhapsila je vlasnike zemljišta i upravnike ilegalne naplatne stanice, a svi su optuženi da su organizovali i vodili jednu od najvećih prevara povezanih s prometom poslednjih godina.

Slučaj se dogodio 2023. godine, ali tek sad je dobio međunarodnu pažnju zbog neobičnog koncepta i same predstave, piše Marca.

Više od iznosa koji je prikupljen, pažnju privlači složenost prevare i lakoća s kojom je ostala neprimećena toliko dugo. Jer, tokom 18 meseci, baš niko nije posumnjao...