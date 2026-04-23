Šrinkflacija je, uz inflaciju, pojam koji su Hrvati u poslednjih 18 godina dobro upoznali. Gotovo da nema dana kada u prodavnici u korpu ne stavimo neki proizvod koji je nekada imao 100 grama ili 1 kg, a sada je smanjen. Pokušajte u prodavnici da nađete čokoladu od 100 grama - većina ih sada ima 80 ili 90 grama. Napolitanke su odavno 420 ili 840 grama, a razni sokovi su smanjeni sa litre na 900 mililitara.

Ipak, neki kupci se žale da su čak i proizvodi čija se težina nije menjala zapravo lakši nego što piše na deklaraciji. Na Fejsbuk stranici "Ženski recenziRAJ“ jedna korisnica se požalila da je testenina koju je kupila mnogo lakša nego što bi trebalo da bude.

"Drage žene, gde kupiti testeninu da u pakovanju zaista ima onoliko koliko piše? Danas sam kupila Marodi talasaste rezance. Piše 400 g, a unutra 310 g. Sa Barillom slično - umesto 500 g, unutra 430 g. I ostale koje sam kupila, ista priča. Da li je po propisima dozvoljeno toliko odstupanje? Pakuje se suva, inače bi se ubuđala“, pitala je u grupi Renata.

Težina kao na deklaraciji

"Nikada mi se nije desilo da posumnjam u količinu testenine. Naprotiv, ako sam je ikada merila, uvek je bilo i više“, napisala je Iva. "Ne znam kako vi, ali ja obično u prodavnicama idem na samouslužnu kasu. Poslednjih 10 dana za svaki drugi proizvod pišti da postoji odstupanje u težini“, kaže Ena.

Sanela je rekla da je proverila težinu Pasta Zare i Barille i da je bila tačno onakva kakva piše na deklaraciji. Ipak, neki drugi nisu imali tu sreću.

"Nedavno mi je za neki recept trebalo mleko i nisam imala otvoreno, pa sam otvorila ono od 2 l… kad sam sipala u činiju sa oznakama, falilo je još 500 ml… Sad obraćam pažnju i u većini proizvoda je težina manja (svaka čast izuzecima gde ima čak i malo više od navedenog)“, napisala je Ena.

"Ranije (dok sam dangubila na poslu) brojala sam štapiće za uši. Nijedno pakovanje od raznih proizvođača nije imalo koliko piše na kutiji. Razlika je bila i po 50–60 komada“, piše Silvija.

Ne bi smelo toliko da odstupa

"Istina, i ja sam to primetila, recimo Marodi široki rezanci, pakovanje 400 g. Skuvam 300 g i ostane još 5 rezanaca koji nema šanse da imaju 100 g. Takve stvari me strašno nerviraju“, kaže Sonja.

"Nikada nisam merila, ali mi se činilo da sa pakovanjem od 500 g nemam uvek isto. Obično sam obraćala pažnju na oblik paste pa je zapremina to opravdavala. Suva pasta se pakuje, pa ne bi smelo toliko da odstupa, čak ni zbog malo vlage. Žalosno je da se ovo dešava jer proizvođači na jednom danu proizvodnje sa ovim, nazovimo, nedostatkom, ostvaruju veliku zaradu. Da li je namerno ili ne, teško je proceniti, ali svakako treba prijaviti, makar i fabrici iz koje je proizvod izašao, da znaju da znamo. Hvala što ste upozorili“, piše Nataša.

"Čak i da je zabuna oko bruto i neto težine, kesa teži 2-3 grama, a ne 90 g. Testenina iz Lidla i Eurospina je dobra i ima onoliko grama koliko piše“, navodi Željka.

"Nisu sve merice iste“

"I mene je ovo sa mlekom iznenadilo. Probala sam razne vrste i nijedna nije imala punu litru. Nisam se time bavila iz dosade, nego jer mi se dva puta desilo da mi treba dva puta po pola litre mleka i shvatila sam da ga nema dovoljno. Kupila sam druge vrste — ista stvar“, piše Željka.

"Žalila sam se prošle godine jer je na brzoj kasi u Intersparu pištalo zbog težine, a kasirka je brzo kliknula i prekrila ekran da ne vidim. Došla sam kući, izmerila i stvarno - manje brašna, u pitanju je bilo Karla brašno. Poslali su paket izvinjenja (kilogram brašna i još neke sitnice). Nakon toga su povukli brašno iz prodavnice i neko vreme ga nije bilo. Dakle, ima i onih koji vode računa.“

"Ja često stavim na vagu kad kuvam špagete jer računam 100 g po osobi. I pirinač merim. Ne volim da skuvam pa da ostane. Te kućne vage nisu baždarene, a pitanje je i da li stoje ravno kad merimo. Meni je kod kuće najtačnija neka stara koju imam još od bake. Takođe merim i brašno jer često mesim. A što se tiče mleka - ne znam da li ste primetili da nisu sve merice iste. Ni one kupljene baš za tečnost, ni one na flašicama za bebe - recimo, izdajam mleko jednom merom, posuda za čuvanje pokazuje drugo, a flašica treće. Pa ko je tu lud?“

