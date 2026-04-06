"Putevi Srbije" ponovo skreću pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba, piše u saopštenju ovog javnog peeduzeća.

Nedeljama unazad mnogim građanima Srbije stizale su poruke ove sadržine, a zabeležen je i veliki broj slučajeva onih koji su naseli na prevaru i ostali bez novca.

