Javno preduzeće "Putevi Srbije" oglasilo se povodom sve učestalije SMS prevare koja kruži na ovim prostorima.
Upozorenje Puteva Srbije: Ne otvarajte SMS o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine
"Putevi Srbije" ponovo skreću pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba, piše u saopštenju ovog javnog peeduzeća.
Nedeljama unazad mnogim građanima Srbije stizale su poruke ove sadržine, a zabeležen je i veliki broj slučajeva onih koji su naseli na prevaru i ostali bez novca.
