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Gamzigradska Banja kod Zaječara privlači posetioce termomineralnom vodom, mirnim ambijentom i, za domaće prilike, prilično pristupačnim smeštajem. Od Beograda je udaljena oko 220 kilometara, a do nje se stiže magistralnim putem Zaječar - Paraćin.

Banja se nalazi na oko 160 metara nadmorske visine, na području gde se ukrštaju kontinentalna i planinska klima.

Koliko košta smeštaj?

Prema dostupnoj ponudi, noćenje u samoj Gamzigradskoj Banji može da se pronađe za oko 1.500 dinara po osobi. Smeštajne jedinice, prema oglasu, imaju sopstveno kupatilo i tuš, klima-uređaj, televizor i frižider. U obližnjem Zaječaru, koji je od banje udaljen oko 11 kilometara, apartman za dve osobe može da se nađe za oko 2.300 dinara po noći, dok se pojedinačni smeštaj nudi za oko 1.800 dinara.

Za dvoje je, prema dostupnim oglasima, moguće pronaći apartman i za oko 3.000 dinara po noćenju, što ovu destinaciju čini zanimljivom za one koji žele da prođu jeftinije.

Cene, naravno, zavise od termina, opremljenosti i dostupnosti, pa ih treba proveriti direktno sa izdavaocem pre rezervacije.

Termalna voda od 42 stepena

Glavna atrakcija banje je termomineralna voda. Prema podacima Specijalne bolnice, voda izvire sa dubine od 303 metra, a temperatura na izvorištu iznosi oko 42 stepena Celzijusa.

U Specijalnoj bolnici nalaze se dva zatvorena bazena sa termomineralnom vodom - veliki za odrasle i manji za decu. Gamzigradska Banja poznata je po termalnoj vodi koja se koristi u okviru zdravstvenih i rehabilitacionih programa, dok posetioci mogu da uživaju i u mirnom okruženju.

Šta obići u okolini?

Boravak u banji može se kombinovati sa izletima do brojnih atrakcija istočne Srbije. U okolini se nalaze Gamzigrad i arheološki lokalitet Felix Romuliana, kao i planina Rtanj, Zlotska pećina i drugi prirodni i kulturno-istorijski lokaliteti. Za ljubitelje aktivnog odmora postoje mogućnosti za šetnju, biciklizam i obilazak prirode.