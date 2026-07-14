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Na nadmorskoj visini od 385 metara, okružena stoletnom šumom i umirujućim žuborom rečice Pujice, nalazi se Brestovačka Banja, jedno od najstarijih lečilišta u Srbiji. Njene lekovite izvore koristili su još Rimljani i Vizantinci, dok su Turci ovde uredili svoju "ilidžu". Ipak, najveći razvoj banja je doživela tokom 19. veka. Danas predstavlja idealno mesto za sve koji žele da spoje lečenje, odmor i beg od svakodnevne gradske užurbanosti.

Jedina banja koju su podjednako cenile obe srpske dinastije

Posebnost Brestovačke Banje ogleda se u tome što su je podjednako cenile i u njoj gradile obe rivalske srpske kraljevske dinastije - Obrenovići i Karađorđevići. Razvoj turizma u ovom kraju započeo je dolaskom kneza Miloša Obrenovića, koji je ovde dolazio zbog lečenja reume.

Foto: Shutterstock

Šetnja kroz banjski park i danas pruža priliku da se oseti atmosfera 19. veka i obiđu brojni istorijski spomenici:

Konak kneza Miloša - izgrađen 1837. godine, danas funkcioniše kao muzej. Knez je tokom boravka insistirao na potpunom miru i tišini.

Dvorac kneza Aleksandra Karađorđevića - raskošna dvospratna građevina podignuta 1856. godine po uzoru na evropske dvorove, u kojoj je knez provodio letnje mesece uživajući u lovu.

Kupatilo kralja Petra I - izgrađeno 1905. godine i još uvek je u upotrebi.

Ljubičin kamen - zapis uklesan u steni iz 1834. godine koji svedoči o boravku kneginje Ljubice, koja je ovde često dolazila sa svojim sinovima.

Pored kraljevskih zdanja, u banji se nalaze i turski hamam, kao i čuveni objekat "Srpska kruna", koji se ubraja među najstarije ugostiteljske objekte u srpskim banjama.

Voda koja može da se meri sa najpoznatijim evropskim banjama

Brestovačka banja Foto: Youtube/Brestovačka banja/Printscreen

Termomineralni izvori Brestovačke Banje imaju temperaturu od 20 do 41°C. Voda je bogata kalijumom, kalcijumom, natrijumom, magnezijumom, jodom i sulfatima, a njena lekovitost odavno je poznata i van granica Srbije.

Čuveni naučnik Sigmund August Volfgang Herder upoređivao je izvore ove banje sa najpoznatijim lečilištima u Švajcarskoj i Tirolu, dok je naš proslavljeni biolog Josif Pančić njene vode ocenio kao najbolje među srpskim banjama, odmah iza čuvenih karlsbadskih (Karlovi Vari) izvora.

Prirodne oligomineralne vode danas se koriste u lečenju:

reumatskih i neuroloških oboljenja,

ortopedskih problema i oporavka nakon povreda,

kožnih oboljenja. Mirna oaza okružena netaknutom prirodom

Foto: Youtube/Brestovačka banja

Za razliku od popularnih i znatno posećenijih banjskih centara, poput Vrnjačke Banje ili Sokobanje, Brestovačka Banja nikada nije postala masovna turistička destinacija. Nekada namenjena uglavnom kraljevskim porodicama i društvenoj eliti, danas je dostupna svim posetiocima, ali je sačuvala mirnu atmosferu i mali broj turista. Upravo zato predstavlja odličnu polaznu tačku za upoznavanje prirodnih lepota istočne Srbije.

Banja se nalazi svega 8 kilometara od Bora, 120 kilometara od Niša i približno 240 kilometara od Beograda.

Tokom boravka vredi obići i atrakcije u njenoj okolini:

Borsko jezero - idealno mesto za kupanje i jednodnevne izlete.

Zlotske pećine - impresivan kompleks podzemnih dvorana.

Planine Stol i Crni vrh - omiljene destinacije ljubitelja planinarenja.

Muzej rudarstva u Boru i lokalitet Feliks Romulijana - nezaobilazna mesta za sve koje zanimaju istorija i kultura.

Posebnu živost Brestovačka Banja dobija tokom avgusta, kada se održava tradicionalna manifestacija "Dani Brestovačke banje", koja dodatno potvrđuje njen kulturni značaj i doprinos očuvanju tradicije ovog skrivenog bisera istočne Srbije.