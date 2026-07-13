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Telekom Srbija će isplatiti dividendu akcionarima u ukupnom bruto iznosu od 2,24 milijarde dinara odnosno u bruto iznosu od 2,8 dinara po akciji, navedeno je u obaveštenju kompanije koje je objavio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Skupština društva donela je odluku kojom se odobrava isplata, a pravo na dividendu imaju svi zakoniti imaoci akcija društva na dan 19.6.2026. godine (Dan dividende).

Kako je navedeno, detalji o danu početka i postupku isplate dividende društva, biće objavljeni na internet stranici www.mts.rs i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs.

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je početkom ovog meseca da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara.

Lučić je rekao da je Telekom Srbija u poslednjih 25 godina isplatio više od 1,1 milijardu evra dividendi.

- Skoro četiri milijardi evra smo za 25 godina vratili državi kroz razne poreze, naknade i dividende - rekao je Vladimir Lučić za TV Pink.

Govoreći o finansijskim rezultatima, Lučić je kazao da pokazatelji o poslovanju u prvih šest meseci ove godine ukazuju da će se kompanija približiti cifri od tri milijarde evra prihoda i operativnom profitu od milijardu i po.

Rekordan prihod u 2025.

Naveo je da je Telekom Srbija u 2025. ostvario rekordan prihod od 2,3 milijarde, a operativni profit 1,3 milijarde.

- Glavni deo u našoj grupi i dalje je rast Telekoma Srbije, gde je prihod bio oko 1,7 milijardi, operativni profit milijardu, a neto profit više od 200 miliona evra. Od 2018. godine samo u Srbiji povećali smo pet puta operativni profit - naveo je Lučić.

Dodao je da je dobrim finansijskim rezultatima u prošlpoj godini 2025. doprineo izlazak na berzu u Dublinu i istakao da je Telekom Srbija jedina kompanija Zapadnog Balkana koja je na tržištu kapitala i koja ima kreditni rejting.

- Imali smo ponudu za 14 milijardi dolara i to je najveće interesovanje za neku kompaniju takozvanog tržišta u razvoju u poslenje dve godine u svetu - kazao je Lučić.