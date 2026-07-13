Telekom isplaćuje dividende: Centralni registar objavio koliko svako dobija po akciji
Telekom Srbija će isplatiti dividendu akcionarima u ukupnom bruto iznosu od 2,24 milijarde dinara odnosno u bruto iznosu od 2,8 dinara po akciji, navedeno je u obaveštenju kompanije koje je objavio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
Skupština društva donela je odluku kojom se odobrava isplata, a pravo na dividendu imaju svi zakoniti imaoci akcija društva na dan 19.6.2026. godine (Dan dividende).
Kako je navedeno, detalji o danu početka i postupku isplate dividende društva, biće objavljeni na internet stranici www.mts.rs i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs.
Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je početkom ovog meseca da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara.
Lučić je rekao da je Telekom Srbija u poslednjih 25 godina isplatio više od 1,1 milijardu evra dividendi.
- Skoro četiri milijardi evra smo za 25 godina vratili državi kroz razne poreze, naknade i dividende - rekao je Vladimir Lučić za TV Pink.
Govoreći o finansijskim rezultatima, Lučić je kazao da pokazatelji o poslovanju u prvih šest meseci ove godine ukazuju da će se kompanija približiti cifri od tri milijarde evra prihoda i operativnom profitu od milijardu i po.
Rekordan prihod u 2025.
Naveo je da je Telekom Srbija u 2025. ostvario rekordan prihod od 2,3 milijarde, a operativni profit 1,3 milijarde.
- Glavni deo u našoj grupi i dalje je rast Telekoma Srbije, gde je prihod bio oko 1,7 milijardi, operativni profit milijardu, a neto profit više od 200 miliona evra. Od 2018. godine samo u Srbiji povećali smo pet puta operativni profit - naveo je Lučić.
Dodao je da je dobrim finansijskim rezultatima u prošlpoj godini 2025. doprineo izlazak na berzu u Dublinu i istakao da je Telekom Srbija jedina kompanija Zapadnog Balkana koja je na tržištu kapitala i koja ima kreditni rejting.
- Imali smo ponudu za 14 milijardi dolara i to je najveće interesovanje za neku kompaniju takozvanog tržišta u razvoju u poslenje dve godine u svetu - kazao je Lučić.
Kurir Biznis/B92