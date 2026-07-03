Ova poslovna godina će za Telekom Srbija biti čak uspešnija od rekordne 2025, najavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

- Na osnovu poslovanja u prvih šest meseci 2026. jasno je da ćemo se ove godine približiti brojki od 3 milijarde evra prihoda, za šta smo ranije mislili da će nam trebati tri do četiri godine. Najveće svetske finansijske institucije hoće da budu naši partneri, preko evroobveznica smo doveli neke finansijske investitore koji ranije nisu bili prisutni kod nas. Imaćemo velika iznenađenja i u delu startapova koje finansiramo, neki od njih će da zabeleže ogromnu tržišnu vrednost. U septembru se kao operater širimo na SAD. Imaćemo ogroman rast prihoda i profita. Napravili smo dominantnu poziciju u Srbiji, gde držimo preko 60 odsto tržišta i gde dobijamo od svakog korisnika, jer konkurencija koristi naše TV kanale i optiku. A uz sve to, stalno razvijamo najsavremenije digitalne servise i najatraktivnije medijske sadržaje - poručio je Vladimir Lučić.