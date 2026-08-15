Radnici u kanalizaciji pronašli 9 miliona evra: U zidovima podruma krilo se zakopano blago
Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta severozapadno od Brisela, gde su radnici ove nedelje pronašli zlatnike i zlatne poluge procenjene na devet miliona evra.
Blago je otkriveno u utorak tokom renoviranja jedne zgrade u gradu Dendermonde u Istočnoj Flandriji. Radnici su pozvali policiju nakon što su pronašli "veliku količinu zlata“.
Policija je na Fejsbuku objavila fotografije oko 50 zlatnih poluga i gomile zlatnika.
Belgijski mediji naveli su da je blago, čija se vrednost procenjuje na devet miliona evra, pronađeno u zidovima podruma tokom renoviranja kuće u vlasništvu lokalne humanitarne organizacije CAW Istočna Flandrija.
Građevinski radnik kojeg je intervjuisala flamanska televizija VRT rekao je da je "prva reakcija radnika bila neverica i zaprepašćenje“.
"Naišli smo na to dok smo kopali kanalizacionu cev“, objasnio je muškarac, koji je predstavljen samo kao Kobe.
"Svakako nismo očekivali da ćemo pronaći zlato“, dodao je.
Policija je saopštila da je zlato "popisano i što je brže moguće obezbeđeno u trezoru koji pripada saveznim vlastima“.
"Navodno bi nekoliko lovaca na blago želelo da poseti ovo mesto“, navela je policijska stanica u objavi na Fejsbuku, nakon otkrića čak promenivši profilnu fotografiju u zlatnik.
"Zlatni savet: potpuno je besmisleno“, našalila se policija, pozivajući znatiželjnike da se drže podalje od ograđenog gradilišta.
Vlasnik pronađenog "blaga“ još nije identifikovan.
Kurir Biznis/Poslovni.hr