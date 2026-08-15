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Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta severozapadno od Brisela, gde su radnici ove nedelje pronašli zlatnike i zlatne poluge procenjene na devet miliona evra.

Blago je otkriveno u utorak tokom renoviranja jedne zgrade u gradu Dendermonde u Istočnoj Flandriji. Radnici su pozvali policiju nakon što su pronašli "veliku količinu zlata“.

Policija je na Fejsbuku objavila fotografije oko 50 zlatnih poluga i gomile zlatnika.

Belgijski mediji naveli su da je blago, čija se vrednost procenjuje na devet miliona evra, pronađeno u zidovima podruma tokom renoviranja kuće u vlasništvu lokalne humanitarne organizacije CAW Istočna Flandrija.

Građevinski radnik kojeg je intervjuisala flamanska televizija VRT rekao je da je "prva reakcija radnika bila neverica i zaprepašćenje“.

"Naišli smo na to dok smo kopali kanalizacionu cev“, objasnio je muškarac, koji je predstavljen samo kao Kobe.

"Svakako nismo očekivali da ćemo pronaći zlato“, dodao je.

Foto: Printscreen/Facebook

Policija je saopštila da je zlato "popisano i što je brže moguće obezbeđeno u trezoru koji pripada saveznim vlastima“.

"Navodno bi nekoliko lovaca na blago želelo da poseti ovo mesto“, navela je policijska stanica u objavi na Fejsbuku, nakon otkrića čak promenivši profilnu fotografiju u zlatnik.

"Zlatni savet: potpuno je besmisleno“, našalila se policija, pozivajući znatiželjnike da se drže podalje od ograđenog gradilišta.

Vlasnik pronađenog "blaga“ još nije identifikovan.