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Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za meru "30×45“, kroz koju će biti dodeljeno 30 bespovratnih subvencija od po 45.000 evra mladima i mladim porodicama za kupovinu, gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta.

Dosadašnja mera, kroz koju je korisnicima bilo dostupno 30.000 evra, ove godine je povećana na 45.000 evra.

Iz Grada Dubrovnika navode da je povećanje omogućeno promenom poreskog tretmana lokalnih subvencija za priuštivo stanovanje, na osnovu amandmana saborskog zastupnika i gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića.

Neoporezive subvencije

Kako objašnjavaju iz Grada, Zakonom o priuštivom stanovanju subvencije koje jedinice lokalne i regionalne samouprave isplaćuju građanima kroz programe priuštivog stanovanja više nisu oporezive. Ukidanjem poreza, sredstva koja su ranije bila izdvajana za tu namenu sada mogu da budu usmerena direktno u subvencije.

Javni poziv obuhvata dve mere - kupovinu stambenog objekta, kao i gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta.

Uslovi za subvencije

Zahtevi mogu da se podnose do iskorišćenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 1. decembra. Svi uslovi za ostvarivanje prava, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahteva objavljeni su na internet stranici Grada Dubrovnika.

U okviru prethodne mere "30×30“, tokom 2024. i 2025. godine subvenciju je dobilo ukupno 36 mladih i mladih porodica.