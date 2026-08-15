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Mala solarna postrojenja koja se direktno priključuju na kućnu utičnicu od 27. avgusta biće dozvoljena u Velikoj Britaniji, što otvara mogućnost da se uskoro pojave u velikim trgovinskim lancima.

Komplet bi, prema procenama britanske vlade, mogao da košta od oko 460 do 690 evra, dok se očekuje da domaćinstvu donese uštedu od približno 80 do 130 evra godišnje.

Za prodaju ovih sistema već su zainteresovani veliki trgovci poput Lidla, B&Q-a, Kurisa i Amazona, dok su u razgovorima sa vlastima učestvovali i Asda, Skrufiks i Viks. Ipak, to ne znači da će svi oni 27. avgusta odmah imati panele u prodaji. Trgovci tek treba da pronađu proizvode koji ispunjavaju nove bezbednosne uslove.

Paneli se priključuju direktno na utičnicu

Za razliku od klasičnih solarnih panela koji se postavljaju na krov i najčešće zahtevaju stručnu ugradnju, ovi mali sistemi namenjeni su jednostavnijem postavljanju. Mogu da se postave na balkon, zid ili drugo odgovarajuće mesto, a zatim priključe na standardnu kućnu utičnicu.

Proizvedena struja odmah se koristi za napajanje uređaja u domaćinstvu. Sistem neće imati bateriju za skladištenje energije, pa će višak proizvedene struje odlaziti u mrežu.

Snaga će biti ograničena na 800 vati po strujnom kolu, a vlada procenjuje da bi komplet od 800 vati mogao da donese godišnju uštedu od oko 80 do 130 evra. Koliko će domaćinstvo zaista uštedeti zavisiće od položaja panela, količine sunčeve svetlosti, cene električne energije i toga koliko struje troši dok paneli proizvode energiju.

Lidl, B&Q, Kuris i Amazon još nisu objavili cene

Lidl je među prvim trgovinskim lancima koji su pomenuti u planovima britanske vlade, ali još nije potvrdio kada će konkretan proizvod biti dostupan niti koliko će koštati.

B&Q je takođe najavio da radi sa vladom i dobavljačima, dok je Kuris učestvovao u razgovorima o uvođenju ove tehnologije. Amazon je među kompanijama koje podržavaju mogućnost da domaćinstva sama proizvode deo električne energije.

Za sada, međutim, nijedan od ovih trgovaca nije potvrdio konkretnu cenu i datum početka prodaje. Procena britanske vlade je da bi kompletan sistem mogao da košta između 460 i 690 evra, uz oko 575 evra kao srednju vrednost.

Neće svaki solarni komplet moći da se priključi na utičnicu

Nova pravila ne znače da će bilo koji solarni komplet koji se prodaje na internetu moći da se priključi na kućnu mrežu. Proizvod, pretvarač, kablovi, utikač, nosači i uputstva moraće da ispunjavaju propisane britanske standarde.

Zbog toga se očekuje da će se odgovarajući proizvodi pojavljivati postepeno, a ne nužno odmah 27. avgusta. Kupci će morati da obrate pažnju i na uslove postavljanja, naročito ako žive u iznajmljenom stanu ili zgradi.

Za domaćinstva koja su tokom dana kod kuće ovakvi paneli mogu biti zanimljiviji jer se proizvedena struja tada može odmah potrošiti. Oni koji veći deo dana nisu kod kuće imaće manje koristi, jer sistem nema mogućnost skladištenja viška energije.