Slušaj vest

Sve veći broj Britanaca razmatraju prelazak na obnovljive izvore energije. Zabrinuti su ne samo zbog rasta računa za struju i gorivo, već se pribojavaju da neće biti energenata usled krize i sukoba na Bliskom istoku.

Energetska kompanija koja se bavi ugradnjom solarnih panela saopštila je da je mart bio njihov najuspešniji mesec do sada kada je reč o prodaji solarnih panela, sa rastom od čak 54 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Veliki skok zabeležen je i kod drugih tehnologija, pa je za 51 odsto porasla prodaja toplotnih pumpi, dok je broj instalacija punjača za električna vozila veći za 20 posto.

Iako su potrošači trenutno zaštićeni od naglih poskupljenja zahvaljujući regulatornom ograničenju koje postavlja Ofgem, očekuje se da će se situacija promeniti. Trenutno je maksimalni godišnji račun za prosečno domaćinstvo oko 1.921 evra, a procene su da bi već od jula taj iznos mogao da skoči na 2.309 evra ukoliko se nastavi skub na Bliskom istoku.

Uprkos visokim početnim ulaganjima, solarni paneli i toplotne pumpe dugoročno donose uštede, a mnogi korisnici ih smatraju investicijom koja se višestruko isplati. Neka domaćinstva čak uspevaju da proizvode višak energije i prodaju ga nazad u mrežu.

Cene solarnih panela u Srbiji Cene solarnih panela u Srbiji variraju zavisno od snage i tipa, a ugradnja "ključ u ruke" košta od 1.000 -1.200 evra po kW snage. Pojedinačni paneli od 450W do 500W koštaju od 10.000 do 22.000 dinara, dok je cena litijumske baterije (npr. 5 kWh) u kojoj se skladišti struja od 120.000 do 130.000 dinara.

Šta kažu penzineri?

Kako su ispričali Luis i Veronika Rodžers koji su penzioneri ne samo da su prestali da plaćaju ogromne račune za struju nakon ugradnje solarnih panela, već počeli i da zarađuju od struje koju proizvode.

- Preselili smo se u južni Devon 2017. godine, pa solarni paneli sada imaju smisla kada pogledate koliko ima sunca tokom godine. Tokom godine uštedimo oko 2.088 evra na računima za struju, pa će biti potrebno oko osam godina da isplatimo investiciju. Međutim, možemo i da zaradimo tako što višak struje prodamo Nacionalnoj mreži, a zarada je barem 200 evra mesečno - rekla je Veronika.

Zanimljivo je da su unapred ugradili punjač za električni automobil, iako ga još nemaju, ali sada razmišljaju da ga kupe kako bi iskoristili višak proizvedene energije.

Iako solarni sistemi zahtevaju početno ulaganje i zavise od sunčanih uslova, stručnjaci upozoravaju da se ne treba fokusirati samo na najnižu cenu, već i na kvalitet opreme i instalacije. Kako ističu Veronika i Lusi njihova glavna motivacija, ipak, nije bila finansijska dobit, već zaštita životne sredine i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.