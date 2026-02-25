Slušaj vest

Skupština grada Sremska Mitrovica usvojila je deo planske dokumentacije neophodne za izgradnju novih solarnih elektrana, čime je načinjen važan institucionalni korak ka realizaciji jedne od najvećih investicija u obnovljive izvore energije u ovom delu Srbije.

Najznačajniji projekat planiran je na prostoru od oko 300 hektara u Mačvi, na putnom pravcu ka Drenovcu, gde je najavljena izgradnja najveće solarne elektrane u Srbiji. Investitor je turska kompanija Fortis Energy, koja je sa Evropska banka za obnovu i razvoj potpisala mandatno pismo za potencijalno finansiranje ovog projekta.

Ranije je gradonačelnik Branislav Nedimović izjavio da bi planirana snaga ove solarne elektrane iznosila približno petinu instalisane snage hidroelektrane Đerdap, ocenjujući projekat kao jedan od pet najvećih te vrste u Evropi. Prema njegovim rečima, reč je o dugoročnom ulaganju u energetsku stabilnost i održivi razvoj grada.

Još jedna solarna elektrana na teritoriji grada

Pored solarnog parka u Mačvi, na poslednjoj sednici gradskog parlamenta usvojen je i Plan detaljne regulacije za još jednu solarnu elektranu na teritoriji grada. Kako je ranije objavljeno, investitor ovog projekta je kompanija Sunoleo SM, a planom je obuhvaćeno 31,9 hektara zemljišta, od čega je oko 18 hektara predviđeno za postavljanje solarnih panela.

Usvojeni Plan detaljne regulacije precizno definiše namenu prostora, urbanističke celine i zone, pravila uređenja i gradnje, saobraćajna i infrastrukturna rešenja, kao i uslove za sprovođenje projekta. Prostor u obuhvatu plana podeljen je u tri urbanističke zone, što omogućava faznu i kontrolisanu realizaciju investicije.

Arheološki nadzor i zaštita okoline

U planskoj dokumentaciji navodi se da za ovaj projekat nije bila obavezna izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu, ali uz obavezu investitora da tokom realizacije poštuje sve važeće propise iz oblasti zaštite životne sredine.

Posebno je naglašeno da se lokacija nalazi u trećoj zoni zaštite arheološkog nalazišta Sirmijum, zbog čega je predviđen obavezan arheološki nadzor prilikom svih zemljanih radova, kako bi se zaštitilo kulturno-istorijsko nasleđe ovog područja.

Infrastruktura se gradi fazno

Plan takođe konstatuje da na prostoru obuhvata trenutno ne postoji izgrađena komunalna infrastruktura, vodovod, kanalizacija, elektroenergetska, gasna i telekomunikaciona mreža. Predviđeno je da se sva potrebna infrastruktura obezbedi u skladu sa fazama realizacije projekta, u okviru propisanih urbanističkih i tehničkih uslova.

Javni uvid i zakonska procedura

Pre usvajanja, nacrt Plana detaljne regulacije bio je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, a razmatran je i na sednicama gradske Komisije za planove. Nakon sagledavanja svih primedbi i mišljenja, dokument je upućen Skupštini grada i usvojen u skladu sa zakonskom procedurom.

Deo šire energetske strategije

Nadležni ocenjuju da ulaganja u solarnu energiju donose višestruke koristi, od jačanja energetskih kapaciteta Srema, preko smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva, do usklađivanja sa međunarodnim ekološkim i društvenim standardima. U gradskoj upravi ističu da su svi najavljeni projekti planirani uz poštovanje interesa lokalne zajednice.

Usvajanjem planske dokumentacije, Sremska Mitrovica se svrstava među gradove koji aktivno učestvuju u energetskoj tranziciji, a realizacija najavljenih projekata mogla bi da pozicionira ovaj deo Srema kao jedno od ključnih čvorišta solarne energije u regionu.