Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će ugovor o nabavci ruskog gasa biti produžen na još šest meseci, naglašavajući da su sva skladišta popunjena i da Srbija nikada nije imala veće zalihe gasa. Istakao je i da potpisivanje zajedničke izjave u Vašingtonu o sigurnom snabdevanju gasom u Evropi ne podrazumeva da će Srbija ubuduće imati jeftiniji gas, ali otvara prostor za razgovor o sigurnijem snabdevanju.

Prema njegovim rečima, isporuke gasa iz Rusije i Azerbejdžana odvijaju se stabilno, dok je popunjenost domaćih skladišta na nivou od 130 odsto, za razliku od Evrope gde ona iznosi 21 odsto.

- Gledaćemo da ne podignemo cenu gasa, pre svega za stanovništvo, da to očuvamo, i tu smo bezbedni. Gledaćemo da povećamo količine iz Azerbejdžana, koliko je to moguće u ovim uslovima - rekao je Bajatović za TV Pink.

Objasnio je da je za veći uvoz gasa iz Azerbejdžana ograničavajući faktor nedovoljno razvijena infrastruktura u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Podsetio je da je u toku remont LNG terminala u Aleksandropolisu, dok je interkonekcija između Grčke i Bugarske ograničenog kapaciteta.

- Ona je sad 3,5 milijardi kubika, a u konačnoj fazi biće 5,5 milijardi. Šta je to u odnosu na 15 milijardi kubika kroz jednu cev? Mi ćemo sada da radimo veliki projekat od Niša preko Beograda, do granice sa Mađarskom, radićemo veliku cev, tako da ćemo osim 15 milijardi kroz Turski tok, imati mogućnost da transportujemo još 10 milijardi kubika gasa - rekao je Bajatović.

Naglasio je da je gasni aranžman sa Rusijom Srbiji doneo stabilnost i fleksibilnost, kao i da je gas nabavljan po znatno nižim cenama od tržišnih.

- Uloga Rusije je nezamenjiva, ali pitanje je šta će se desiti 1. januara 2028. godine. Da li će birokratske mere Evrope doprineti tome da jednostavno ne možete da ga transportujete kroz Evropu - rekao je Bajatović.

Govoreći o zajedničkoj izjavi potpisanoj u Vašingtonu o sigurnom snabdevanju gasom u Evropi, ocenio je da SAD nastoje da ojačaju svoj uticaj i da se već godinama govori o potiskivanju ruskog i jačanju američkog gasa na evropskom tržištu.

- Sad su najveće rasprave u Evropi o tome da li je dobro da zavisite od drugog dobavljača. Evropa je počela da se buni zbog raznih stvari, neće da bude vazal, nema dovoljno energenata, siromašna je energetski i sirovinski i kako će sad da ostane ekonomski konkurentna u uslovima kad ima pad GDP-a, pad zaposlenosti, pad proizvodnje i svega toga što se dešava - rekao je Bajatović.

Dodao je da će Srbija, kao potpisnica sporazuma, morati da nabavlja i američki LNG, ali da to neće značiti niže cene.

- Nećemo mi kupovati jeftiniji gas, to je gas koji se proizvodi iz uljanih škriljaca, to je skuplje od prirodnog gasa. Mi ne možemo u budućnosti računati na jeftinije cene gasa, možemo razgovarati o bezbednijem snabdevanju, o manjem geopolitičkom pritisku kad imate više snabdevača, mi to zovemo diversifikacijom, ali je pitanje po kojoj ceni - rekao je Bajatović.

Osvrćući se na stavove evropskih zvaničnika o prelasku na zelene izvore energije, Bajatović je ocenio da je takav sistem nestabilan i skuplji.

- Ima sunca, ima struje, nema sunca, nema struje. Ima vetra, ima struje. Nema vetra, nema struje. To je nestabilan sistem, on osciluje i mora da se 'pegla' brzim izvorima, hidroelektranama, koje su uglavnom iskorišćene. Mi ćemo sada graditi Bistricu, koja će biti reverzibilna, što je jako dobro, ali treba sedam godina. Šta može brzo da se uradi, gasne elektrane. Mi ćemo sa Azerbejdžanom verovatno graditi jednu i u Novom Sadu, ne samo u Nišu. Morate da imate sistem koji može da balansira pikove - rekao je Bajatović.

On je naveo i da Srbija treba da razmatra izgradnju nuklearnih elektrana kako bi nadomestila termoenergetske kapacitete zasnovane na uglju.

Prema njegovim rečima, najbolje uslove za gradnju nuklearne elektrane nudi ruski „Rosatom“, koji je, kako tvrdi, spreman da obezbedi tehnologiju, gorivo i preuzimanje otpada, dok ostali ponuđači ne ispunjavaju sva tri navedena kriterijuma.