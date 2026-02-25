Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu povodom sastanka u okviru Transatlantskog samita o gasnoj bezbednosti, istakavši značaj unapređenja regionalne saradnje u oblasti energetike.

Ona je tom prilikom razgovarala sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom o daljim koracima u jačanju energetskih veza između dve zemlje, sa posebnim fokusom na realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata.

- Na marginama Transatlantskog samita o gasnoj bezbednosti sastala sam se sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske, sa kojim sam razgovarala o daljem jačanju energetske saradnje Srbije i Mađarske.

Saglasili smo se da je važno da ubrzamo pripremne aktivnosti za izgradnju srpsko-mađarskog naftovoda, koji će predstavljati novu, pouzdanu rutu snabdevanja i dodatno osnažiti energetsku bezbednost naših zemalja. U uslovima složenih geopolitičkih okolnosti, regionalno povezivanje i koordinacija predstavljaju ključ stabilnosti i dugoročne sigurnosti snabdevanja energentima - napisala je Đedović Handanović.