Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu povodom sastanka u okviru Transatlantskog samita o gasnoj bezbednosti, istakavši značaj unapređenja regionalne saradnje u oblasti energetike.

Ona je tom prilikom razgovarala sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom o daljim koracima u jačanju energetskih veza između dve zemlje, sa posebnim fokusom na realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata.

- Na marginama Transatlantskog samita o gasnoj bezbednosti sastala sam se sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske, sa kojim sam razgovarala o daljem jačanju energetske saradnje Srbije i Mađarske.

Saglasili smo se da je važno da ubrzamo pripremne aktivnosti za izgradnju srpsko-mađarskog naftovoda, koji će predstavljati novu, pouzdanu rutu snabdevanja i dodatno osnažiti energetsku bezbednost naših zemalja. U uslovima složenih geopolitičkih okolnosti, regionalno povezivanje i koordinacija predstavljaju ključ stabilnosti i dugoročne sigurnosti snabdevanja energentima - napisala je Đedović Handanović.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSrbija predstavila oružje budućnosti: Raketni sistem Goshawk leti 150 kilometara i sam traži metu - svetski stručnjaci zanemeli pred domaćim izumom
raketa
InfoBizIzabrano 10 najlepših plaža na svetu u 2026. godini: Evo koja je na prvom mestu i koliko ih je iz Evrope
shutterstock_2202610703.jpg
InfoBizNova Pazova dobija moderan sportski objekat: Fudbalski teren, tribine, svlačionice, ambulanta - evo gde će se nalaziti
tagovi: fudbalski stadion, teren, Nova Pazova
InfoBizBajatović: Srbija produžava ugovor sa Rusima! Gas iz Amerike biće skuplji, a evo šta to znači za naše račune
Dušan Bajatović