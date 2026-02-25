Slušaj vest

U Novoj Pazovi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju sportskog objekta sa tribinama i fudbalskim igralištima, na ukupnoj površini od 24.810 m². Reč je o uređenju terena koji koristi FK Radnički Nova Pazova.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je Prostor iz Ade, dok je naručilac Opština Stara Pazova. Projekat arhitekture izradila je kompanija Kapitel Arhitekti.

Predviđena je izgradnja objekta spratnosti P+1, sa tribinama orijentisanim ka glavnom fudbalskom terenu, dok se u zaleđu nalazi pomoćni teren. U sklopu tribina planirani su svlačionice sa kupatilima, prostori za delegate, ambulanta, klupske prostorije i kafić, što omogućava višenamensko korišćenje objekta i van termina utakmica.

Urbanističko rešenje obuhvata i kompletno parterno uređenje, uključujući parking za automobile i autobuse, pešačke i kolske prilaze, kao i autobusku okretnicu. Glavni pešački pristup planiran je iz Ulice kneza Mihajla, dok je kolski pristup organizovan sa iste strane.

Glavni fudbalski teren dimenzija 105 metara, orijentisan je u pravcu severozapad - jugoistok, što odgovara preporučenim standardima za ovu vrstu sportskih objekata. Tribine su pozicionirane prema severoistoku, čime je obezbeđena optimalna vidljivost i komfor gledalaca.

Predračunska vrednost investicije iznosi 143,19 miliona dinara.

Javna prezentacija projekta traje do 5. marta.

Biznis Kurir/eKapija

