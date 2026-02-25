Slušaj vest

Posle perioda kontinuiranog rasta cena zakupa, stanovi u Podgorici se od ove godine mogu iznajmiti po nižim cenama.

- To je otprilike korekcija od 50 do 100 evra po stanu. Kada govorimo o delovima grada, to se već negde ranije pokazalo u praksi, uvek ti delovi grada najudaljeniji od centra i od dela grada preko Morače prvi doživljavaju ovaj pad, tako da možemo reći da je blizu Starog aerodroma, Zagoriča, nekih, recimo, postoji udaljenija lokacija u Zagoriču, Vojislavljevića kao deo Zabjela - rekao je Stefan Mišković iz Udruženja agencija za nekretnine.

On je naveo da se u Siti Kvartu trenutno stanovi mogu naći po cenama od 450 do 700 evra, dok je prosečna zakupnina oko 500 do 550 evra.

- U Siti Kvartu u ovoj fazi možete pronaći stanove od 450 do 700 evra, s tim što je prosek kada je u pitanju zakupnina oko 500 ili 550 evra. Kada govorimo o drugoj zoni, to je početak Zagoriča, početak Zabjela, početak Starog aerodroma, to su cene od oko 450 evra u ovom trenutku - rekao je on.

Smanjenje broja stranih državljana uticalo je na pad cena zakupa.

- Niko nije očekivao da kriza u Ukrajini može proizvesti takav efekat na tržište iznajmljivanja u Crnoj Gori, pa se to dogodilo tako da je nezahvalno davati bilo kakve dugoročne prognoze. Međutim, prateći trenutnu situaciju na tržištu, možemo reći da će tržište verovatno biti u ovoj fazi prilagođavanja u narednih šest do dvanaest meseci, gde će se potražnja dominantnog domaćeg stanovništva uskladiti sa ponudom, koja je u ovom trenutku znatno veća nego što je bila u proteklih nekoliko godina, i da će to neminovno dovesti do pada cena zakupnine. Iako se to ne može značajno ispraviti, u narednom periodu verovatno možemo očekivati još jedno smanjenje, ali ne nešto značajnije - istakao je Mišković.

Dok pojedini podstanari već primećuju niže kirije, kod drugih su iznosi ostali nepromenjeni zbog ranije potpisanih ugovora.

Prema podacima Monstata, u Podgorici ima oko 23.200 podstanarskih domaćinstava, što čini 10,8 odsto ukupnog broja domaćinstava, dok približno 21.300 domaćinstava živi sa roditeljima, decom ili drugim srodnicima.