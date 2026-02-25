Slušaj vest

Isplata penzija za februar 2026. godine startuje 3. marta i trajaće do 10. marta, u skladu sa rasporedom koji važi za sve kategorije korisnika.

Martovski ciklus isplate zvanično počinje uplatom penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti, koji će prvi dobiti novac.

Ko dobija penziju 4. marta

Dan kasnije, 4. marta, isplata počinje za penzionere iz kategorija poljoprivredni i vojni. Tada će sredstva biti uplaćena na tekuće račune, a istog dana kreće i isplata na kućne adrese, kao i putem šaltera pošta.

Zaposleni i penzioneri iz bivših republika SFRJ

Penzionerima iz kategorije zaposleni isplata na kućne adrese i preko šaltera pošta predviđena je za 9. mart, dok će uplata na tekuće račune biti realizovana 10. marta.

Takođe, 10. marta planirana je isplata i za penzionere iz kategorije Republike bivše SFRJ.

Isplata se obavlja prema ustaljenoj dinamici, a penzionerima se preporučuje da obrate pažnju na tačne datume u skladu sa svojom kategorijom i načinom primanja penzije (račun, pošta ili kućna dostava).