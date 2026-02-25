Slušaj vest

Direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić izjavio je da rok za ispravljanje tehničkih grešaka prilikom upisa prava na nepokretnost traje do 10. marta, kao i da građani imaju mogućnost podnošenja prigovora.

- Mi imamo rok od osmog februara do 10. marta, gde mogu da se dopunjavaju predmeti, da se daju prigovori i eventualno da se ispravi neka tehnička greška - rekao je Milić za Radio-televiziju Srbije.

On je objasnio da su potvrde dokumenta na osnovu kojih se vrši upis i koja se direktno dostavljaju katastru, navodeći da je do sada izdato oko 1.000 takvih potvrda, kao i da se zahtevi obrađuju prema redosledu prijema.

- Ne izdaju se rešenja, vrši se direktan upis, na osnovu potvrda koje izdaje agencija i mi sprovodimo vrlo odgovoran zadatak da konačno izvršimo te upise objekata koji nisu do sada iz nekih razloga bili upisani u Katastar - kazao je on.

Milić je dodao da će građani koji su podneli zahteve dobiti obaveštenje putem imejla ili telefona o obavezi plaćanja određene naknade, uz rok od 30 dana da izvrše uplatu.

- Potvrda ima izvšni karakter, to je interni dokument koji se šalje direktno Republičko-geodetskom katastru, ali vi dobijate obaveštenje da je izvršen upis kao neko ko je prijavio svoj objekat koji nije upisan, da treba da se uplati naknada - izjavio je Milić.