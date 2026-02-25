Slušaj vest

Travellers' Choice Awards Best of the Best priznanje dodeljuje platforma TripAdvisor, koja slavi najviši nivo izvrsnosti u turizmu. Ono se dodeljuje destinacijama koje su tokom 12 meseci dobile najveći broj izuzetno pozitivnih recenzija korisnika na toj internet platformi.

Najlepša plaža u Meksiku

Kada je reč o najboljim plažama na svetu, korisnici Tripadvisora najviše pohvala dali su ostrvu Isla Pasion u Meksiku. Ovo malo ostrvo nadomak obale Cozumela izolovano je i do njega se stiže desetominutnom vožnjom brodom, što ga čini savršenim izborom za one koji traže potpuni odmor i mir. Poznato je po peščanim plažama i tirkiznom moru i izgleda kao pravi raj na Zemlji.

Drugo mesto na listi najlepših plaža zauzela je plaža Elafonissi na Kritu. Ova grčka plaža poznata je po ružičastom pesku, a mnogi je nazivaju Maldivima Evrope. Na listi je prati još jedna grčka predstavnica – laguna Balos, koja se takođe nalazi na Kritu.

Spisak deset najlepših plaža na svetu za 2026. godinu obuhvata destinacije sa svih kontinenata, a najviše ih dolazi iz Evrope – čak četiri. Pored dve grčke, među najlepšima su se našle i Praia da Falesia iz Portugala, kao i plaža La Pelosa na Sardiniji.

Najlepše plaže za 2026. godinu prema izboru korisnika Tripadvisora:

Isla Pasion, Cozumel, Meksiko

Elafonissi, Krit, Grčka

Laguna Balos, Krit, Grčka

Eagle Beach, Aruba

Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portugal

Banana Beach, Phuket, Tajland

La Jolla Cove, San Dijego, Kalifornija

La Pelosa, Sardinija, Italija

Manly Beach, Sidnej, Australija

Boulders Beach Penguin Colony, Sajmons Taun, Južnoafrička Republika