Na prvom mestu se nalazi jedna od najpoznatijih plaža u Crnoj Gori.

Nivo mora raste sve brže, upozorila je Evropska agencija za zaštitu životne sredine (EEA) u jednom od svojih najnovijih izveštaja. Između 2006. i 2018. godine, nivo mora rastao je u proseku za 3,7 milimetara godišnje, više nego dvostruko brže nego tokom 20. veka. Ako emisije gasova ostanu visoke, nivo mora mogao bi do 2100. godine da poraste između 0,63 i 1,02 metra. Simulacije EEA razmatrale su i najgori mogući scenario – brzo raspadanje polarnih ledenih pokrivača. To bi dovelo do porasta nivoa mora i do pet metara do 2150. godine.

Na prvom mestu najugroženijih plaža se nalazi Sveti Stefan, i navodi se da bi do kraja veka, ova oblast mogla da izgubi više od 200 metara obale, prenosi Juronjuz.

Na drugom mestu nalazi se plaža Porto Đunko na Sardiniji koja bi, prema procenama mogla da ostane bez 107 metara obale, a na trećem mestu je plaža Benagil u Portugaliji čiji se gubitak procenjuje na 70 metara obale.

Na četvrtom i petom mestu nalaze se plaže na norveškom ostrvu Veroj, odnosno Kim Bej u Irskoj koje bi mogle da izgube 58, tj. 40 metara obale. Rejnisjfara na Islandu, jedna od najopasnijih plaža sveta poznata po crnom vulkanskom pesku, nalazi se na šestom mestu i mogla bi biti dodatno ugrožena, sa očekivanim gubitkom od 35 metara.

Na sedmom mestu najugroženijih plaža i priobalnih delova nalazi se plaža Marinije, jedna od najbolje ocenjenih plaža u okolini Nice, za koju studije predviđaju eroziju od skoro 35 metara do 2100. godine.

Plaža Pasjača u Hrvatskoj nadomak Dubrovnika mogla bi biti potpuno izbrisana do 2100. godine, sa prognoziranim povlačenjem obale od 31 metar.

Na poslednja dva mesta, devetom i desetom, nalaze se plaže u britanskom Kornvolu kojima preti gubitak obale od 30 metara, i obala francuske između Nice i Kana koja bi mogla da izgubi do 28 metara obale, piše RT Balkan.

Da li je porast nivoa mora neizbežan

Kratak odgovor je - da. Prema stručnjacima, porast nivoa mora ne može se u potpunosti zaustaviti jer je delimično uzrokovan „inercijom klime“, topljenjem polarnih lednika i širenjem okeana usled zagrevanja.

– Upozorenja da plaže nestaju nisu zastrašivanje, već realan prikaz onoga što nas čeka ako ne preduzmemo odlučne mere – naglašavaju oni.