Slušaj vest

Srpske kompanije GPTS (Green Power Turbine Systems) i EDePro po prvi put su javno predstavile krstareći raketni sistem Goshawk na sajmu World Defense Show 2026 u Rijad, Saudijska Arabija, preneli su svetski portali specijalizovani za odbrambenu industriju.

Goshawk predstavlja prvi domaći projekat krstareće rakete većeg dometa koji je javno prikazan u inostranstvu. Sistem je koncipiran kao autonomna „loitering“ (lutajuća) municija sa dometom do 150 kilometara, sposobna za krstareći let, sa autonomnom navigacijom i bojevom glavom prilagođenom preciznim udarima na visokovredne ciljeve, prenosi eKapija.

Premijerno predstavljanje Goshawka označava proširenje portfolija srpskih kompanija iz oblasti odbrane, koje sada razvijaju raketne sisteme i municiju namenjenu dugodometnim preciznim kopnenim udarima, uz izražen potencijal za izvoz na tržišta zemalja Zaliva i šire.

Goshawk je nastao kao rezultat saradnje kompanija GPTS i EDePro, pri čemu prva doprinosi tehnologijama pogonskih sistema, dok EDePro raspolaže iskustvom u oblasti vođenja i raketnih tehnologija.