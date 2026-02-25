Srbija predstavila oružje budućnosti: Raketni sistem Goshawk leti 150 kilometara i sam traži metu - svetski stručnjaci zanemeli pred domaćim izumom
Srpske kompanije GPTS (Green Power Turbine Systems) i EDePro po prvi put su javno predstavile krstareći raketni sistem Goshawk na sajmu World Defense Show 2026 u Rijad, Saudijska Arabija, preneli su svetski portali specijalizovani za odbrambenu industriju.
Goshawk predstavlja prvi domaći projekat krstareće rakete većeg dometa koji je javno prikazan u inostranstvu. Sistem je koncipiran kao autonomna „loitering“ (lutajuća) municija sa dometom do 150 kilometara, sposobna za krstareći let, sa autonomnom navigacijom i bojevom glavom prilagođenom preciznim udarima na visokovredne ciljeve, prenosi eKapija.
Premijerno predstavljanje Goshawka označava proširenje portfolija srpskih kompanija iz oblasti odbrane, koje sada razvijaju raketne sisteme i municiju namenjenu dugodometnim preciznim kopnenim udarima, uz izražen potencijal za izvoz na tržišta zemalja Zaliva i šire.
Goshawk je nastao kao rezultat saradnje kompanija GPTS i EDePro, pri čemu prva doprinosi tehnologijama pogonskih sistema, dok EDePro raspolaže iskustvom u oblasti vođenja i raketnih tehnologija.
Naziv „Goshawk“ ne treba dovoditi u vezu sa američkim trenažnim avionom McDonnell Douglas T-45 Goshawk, britanskim projektom Project GOSHAWK niti drugim sistemima koji nose isto ime.
Biznis Kurir/B92.net