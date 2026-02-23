Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom ruske Državne korporacije "Rosatom" koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, o saradnji dve zemlje u oblasti nuklearne energije.

Đedović Handanović je istakla da Srbija i Rusija imaju višedecenijsku saradnju u energetici, u gasnom, naftnom, kao i sektoru električne energije, kao i da postoji duboka povezanost i uspešna saradnja na različitim projektima.

Na raskrsnici

"Mi smo na raskrsnici planiranja budućnosti elektroenergetskog sektora i početku dugačkog puta. Ponosna sam što smo posle 35 godina ukinuli zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana i počeli da gradimo temelje budućeg razvoja nuklearne energije u Srbiji. Učimo od različitih partnera u preliminarnoj i pripremnoj fazi razvoja nuklearnog programa i 'Rosatom' kao jedan od svetskih lidera, koji već 80 godina gradi nuklearne elektrane i razvija nuklearne programe u zemljama širom sveta, od kojih neke imaju iskustva, a neke po prvi put razvijaju nuklearni program, mogao bi da bude dragocen partner za razmenu znanja i podršku u pripremnoj fazi za razvoj nuklearnog programa", rekla je resorna ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Podsetila je da Srbija planira izgradnju dodatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije, kao i da je potreban novi stabilan izvor bazne energije – zbog privrednog rasta, novih tehnologija, veštačke inteligencije i dekarbonizacije energetskog sektora. Prema njenim rečima, Srbija ima usvojena strateška dokumenta koja prepoznaju nuklearnu energiju kao opciju posle 2040. godine, a Vlada Republike Srbije treba do kraja meseca da odobri i formiranje Nacionalne organizacije za sprovođenje nuklearnog programa (NEPIO).

Do 2032. gotove dve faze nuklearnog programa

"Prvu i drugu fazu nuklearnog programa planiramo da završimo do 2032. U pripremnoj fazi sarađujemo sa francuskom kompanijom 'EDF', a raspoloženi smo da sarađujemo i sa drugim nosicima tehnologija od kojih možemo da učimo. U tom trenutku će i tehnologija malih modularnih reaktora biti razvijenija nego danas i moći ćemo i njih da razmatramo kao opciju. Kada se institucionalno, regulatorno i kadrovski osposobimo, moći ćemo da odaberemo partnera, nosioca tehnologije i uđemo u proces izgradnje, da bismo posle 2040. mogli da imamo nuklearnu elektranu na mreži", navela je Đedović Handanović.

Generalni direktor ruske državne korporacije "Rosatom" Aleksej Lihačov predstavio je iskustvo i aktivnosti institucije koju predvodi, projekte koje trenutno razvijaju, kao i planove za budućnost i modalitete moguće saradnje.

"'Rosatom' je svetski lider u nuklearnoj energetici i trenutno realizuje približno 30 blokova velike i male snage u devet zemalja – uključujući Kinu, Indiju, Egipat, Tursku i Mađarsku. Sa Srbijom bismo u okviru radne grupe mogli da razmenjujemo iskustva i znanja. Naši stručnjaci mogu da sarađuju u oblastima kao što su informisanje i edukacija javnosti, jačanje kadrovskih kapaciteta i analiza regulatornog okvira", rekao je Lihačov.

Sastanku je prisustvovao ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.