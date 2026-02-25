Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro zvanično danas iznosi 117,4200 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,7282 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBiz"Majka je stara i nema račun, daj ti meni keš": Srbin pokušao da kupi plac od nepokretne starice, njen sin orkestrirao prevaru
1448541-0803shutter-edit.jpg
NovčanikIsti proizvod u Austriji košta 141 evro manje nego na Balkanu: "Ljudi moji, je li to moguće?“
bela tehnika garancija
NovčanikPlatio ga 660 evra, a troši manje od skutera: Ovaj auto nadmašio sva očekivanja, vraća se na velika vrata
shutterstock_1663087435.jpg
NovčanikKako prevaranti danas varaju građane Srbije? Dušan Uzelac o novim šemama prevara sa novcem
kriptovaluta.jpg