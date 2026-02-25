Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro zvanično danas iznosi 117,4200 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,7282 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.