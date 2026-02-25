NBS objavila je srednji kurs dinara za 25. februar.
NBS objavila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 25. februar
Zvanični srednji kurs dinara za evro zvanično danas iznosi 117,4200 dinara.
Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,7282 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.
