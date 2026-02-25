Slušaj vest

Kupovina nekretnine često može da bude "mač sa dve oštrice", a slučaj korisnika Reddita koji kupuje plac vredan 45.000 evra školski je primer kako se od sigurne investicije može napraviti pravni košmar. Situacija je naizgled jednostavna, kupac ima novac na računu, ali prodavac je starija, nepokretna žena čiji sin traži isplatu "na ruke", dok advokat savetuje fiktivno smanjenje cene u ugovoru na 9.900 evra.

Ova objava pokrenula je lavinu reakcija stručnjaka i iskusnih kupaca.

Standardna procedura ili saučesništvo u prekršaju

Prvi i najveći šok za korisnike bio je predlog advokata da se u ugovoru navede cena od 9.900 evra kako bi se izbegao limit od 10.000 evra za keš transakcije. Komentari su bili nemilosrdni:

- Ti ako pristaneš na ovo, ti si lud čovek. Advokata promeni pod hitno. Kakva 'standardna procedura' na 9.900 evra, to su notorne gluposti - glasio je jedan od komentara.

Korisnici kaži da pravno gledano, ukoliko sutra dođe do bilo kakvog spora ili naslednici prodavca budu osporavali prodaju (tvrdeći npr. da je majka bila senilna), sud može proglasiti ugovor ništavim. U tom slučaju, kupcu se zvanično vraća samo suma iz ugovora, dok onih 35.100 evra datih "na ruke" praktično nestaje u pravnom vidiku.

Priznanica i notar

Mnogi kupci veruju da je priznanica potpisana od strane punomoćnika dovoljna zaštita. Međutim, isplata kupoprodajne cene je ključni element ugovora koji mora biti jasan i overen.

- Ta priznanica sina u najboljem slučaju predstavlja samo dokaz u prekršajnom postupku protiv kupca, a kao dokaz isplate kupoprodajne cene je ništavna jer neće biti overena od strane notara - kaže jedan korisnik.

Bez potvrde o prenosu sredstava sa računa na račun, kupac ostaje bez najjačeg dokaza da je ispunio svoju obavezu.

Porez čeka iza ugla

Korisnik je ispravno primetio ogroman finansijski rizik u budućnosti. Ako plac plati 45.000 evra, a u ugovoru stoji 9.900 evra, on fiktivno pravi profit od 35.000 evra onog sekunda kada potpiše papir. Praktično, kupac danas "čini uslugu" prodavcu.

Komentatori su ukazali na sumnjive okolnosti oko same vlasnice. Činjenica da je nepokretna i da se ne pojavljuje lično, već sve ide preko sina i punomoćja, pali sve crvene lampice.

- To što je 'starija nepokretna žena' je baš, baš sumnjivo. Možda je dementna, možda ima i druge naslednike za koje ne znaš. Notar može i mora da izađe na teren da utvrdi njenu poslovnu sposobnost - savetuju komentari.