Poljoprivrednici iz Mačve nastavljaju proteste i danas, 25. februara, uz najavljene blokade više saobraćajnica, potvrđeno je putem objava na društvenim mrežama i terenskim informacijama.

U Salašu Noćajskom saobraćaj će biti otežan na više tačaka, na skretanju prema teretnom mostu iz pravca Salaša, kao i na raskrsnicama u pravcu Mačvanske ulice i u centru naselja. Poljoprivrednici su najavili da će i danas traktorima i poljoprivrednom mehanizacijom blokirati prolaz.

Kako je najavljeno, od 12 časova biće blokirane sledeće lokacije u Mačvi:

  • Slepčević - centar
  • Štitar - centar
  • Vladimirci - kod restorana „Domovina“
  • Drenovac - put ka Sremska Mitrovica

Kada je reč o opštini Bogatić, prema dosadašnjim najavama, tačne lokacije blokada još nisu poznate, osim centra Bogatića, gde je, kako navode organizatori protesta, blokada neprekidna i traje 24 časa.

