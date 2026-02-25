Slušaj vest

Poljoprivrednici iz Mačve nastavljaju proteste i danas, 25. februara, uz najavljene blokade više saobraćajnica, potvrđeno je putem objava na društvenim mrežama i terenskim informacijama.

U Salašu Noćajskom saobraćaj će biti otežan na više tačaka, na skretanju prema teretnom mostu iz pravca Salaša, kao i na raskrsnicama u pravcu Mačvanske ulice i u centru naselja. Poljoprivrednici su najavili da će i danas traktorima i poljoprivrednom mehanizacijom blokirati prolaz.

Kako je najavljeno, od 12 časova biće blokirane sledeće lokacije u Mačvi:

Slepčević - centar

Štitar - centar

Vladimirci - kod restorana „Domovina“

Drenovac - put ka Sremska Mitrovica

Kada je reč o opštini Bogatić, prema dosadašnjim najavama, tačne lokacije blokada još nisu poznate, osim centra Bogatića, gde je, kako navode organizatori protesta, blokada neprekidna i traje 24 časa.