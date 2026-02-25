Slušaj vest

Grad Leskovac pokreće uređenje javnih površina na prostoru stare autobuske stanice, u okviru "Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava" (LIID), koji se finansira sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a sprovodi ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Projekat obuhvata uređenje površine od 7.671,52 m² u užem gradskom jezgru Leskovca, na lokaciji kod stare autobuske stanice, gde je planirano formiranje javnih prostora sa zelenim površinama, pešačkim i biciklističkim komunikacijama, fontanom, zonama za odmor i rekreaciju, kao i pratećim urbanim mobilijarom.

Prema urbanističkom projektu, prostor je podeljen na tri osnovne zone - zonu mirnog odmora, zonu šetnje i odmora i zonu aktivnog odmora. Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje - zadržava se 28 postojećih stabala, dok je planirana sadnja još oko 80 stabala različitih vrsta, kao i žbunastog zelenila.

U centralnom delu predviđen je plato sa fontanom, manjim montažnim objektima – kioscima, kao i prostorima za društvene aktivnosti.

Projekat predviđa i izgradnju jednosmerne biciklističke staze, pešačke staze različitih širina, 26 parking mesta, od kojih su dva namenjena osobama sa invaliditetom, kao i postavljanje podzemnih kontejnera i moderne javne rasvete. U južnom delu obuhvata planirana je i izgradnja trafostanice.

Investitor projekta je Grad Leskovac, dok je obrađivač dokumentacije JP Urbanizam i izgradnja Leskovac.

Javni uvid u projektno-tehničku dokumentaciju traje do 19. marta.