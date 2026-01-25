Slušaj vest

Kako pokazuju zvanični podaci Elektrodistribucije Srbije (EDS), zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, ukupan broj kupaca proizvođača (prozjumera) u Srbiji je 6.165. Tokom 2025, taj broj je porastao za tačno 1.899. U pitanju je najveći zabeleženi godišnji porast do sada, mada je brzina ugradnje krovnog solara u Srbiji prilično stabilna od 2022.

Od ukupno nešto preko 6.000 kupaca proizvođača, najveći deo (preko 4.500) čine domaćinstva, širom zemlje, od Palića do Preševa, odlučili da na svoje krovove ugrade solarne panele, i tako naprave korak kako ka svojoj energetskoj nezavisnosti, tako i ka održivijoj budućnosti svih nas.

Kada posmatramo instalirane megavate, tu primat imaju pravna lica – ne samo kompanije i fabrike, već i vrtići i škole, poljoprivredna gazdinstva, pa i manastiri koji su poslednjih godina postali kupci proizvođači.

Mada čine samo četvrtinu ukupnog broja kupaca proizvođača, ova kategorija je odgovorna za 70 odsto ukupnog broja megavata (90 od 128 MW) kupaca proizvođača u Srbiji.

Foto: T.Ilić

Kako rast tzv. prozjumera izgleda kada se posmatra kroz instalirane megavate, a ne kroz broj krovova.

Bilo da posmatramo rast broja kupaca proizvođača, ili rast instaliranih kapaciteta solara, jedna stvar je jasna – ove brojke u Srbiji rastu relativno stabilno iz godine u godinu… Ali to nije dovoljno.

- Naime, krovni solar poslednji godina beleži astronomski rast, kako u regionu, tako i u Evropi i svetu. Srbiju za sada ovaj "bum" čiste energije zaobilazi, na našu štetu. Krivac su pre svega nedovoljno ambiciozne politike i nedostatak podrške države. Iako bi ugradnja solarne elektrane bila isplativa za veliki broj domaćinstava, za mnoge je početna cena prevelika, a Srbija nema velike programe podsticaja kakve je, primera radi, pokrenula Crna Gora. Istovremeno, nedovoljno se radi na promociji, na pojednostavljivanju procedure, na obrazovanju neophodnih kadrova…- navode.