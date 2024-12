Najveća novina za domaćinstva koja sama proizvode električnu energiju za sopstvenu potrošnju je ukidanje neto merenja, što je način na koji im se obračunava proizvodnja i potrošnja struje i to 31. decembra 2026, ali to ne znači da primena prestaje istog dana. Svi koji su sada prozjumeri imaju neto merenje do kraja veka svojih solarnih elektrana, kao i oni koji steknu uslove da postanu prozjumeri do 31. decembra 2026 .To bi trebalo da znači da svi koji su sada prozjumeri imaju neto merenje do kraja veka svojih solarnih elektrana. Svi koji steknu uslove da postanu prozjumeri do 31. decembra 2026. takođe će imati neto merenje, međutim, svi koji takav status steknu posle 31. dececembra 2026. neće ga imati.