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Poseban akcenat stavljen je na izgradnji hotelsko-stambenog kompleksa koji će koristiti učesnici međunarodne izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, a koji će potom biti pušten u prodaju.

Kako je ranije najavljivano, planirano je donošenje posebne strategije za prodaju, pri čemu je najavljeno da će se u proces donošenja odluke uključiti i sami građani.

Zvaničnici su istakli plan da se konsultuju građani kojoj grupi društva treba omogućiti kupovinu stanova na ovoj lokaciji u Surčinu. Osnovna ideja je da se raspodela ne ograniči samo na pripadnike bezbednosnih struktura, kao što je to bio slučaj u ranijim projektima, već da se fokus staviti na profesije od javnog značaja, zdravstvene radnike, nastavnike i profesore.

Foto: Petar Aleksić

Predsednik je tokom obilaska govorio o tome kako napreduju radovi na stadionu i stanovima u okviru Ekspo kompleksa.

- Početkom septembra odvešćemo vas da vidite kako to izgleda - istakao je predsednik objašnjavajući da će stanovi biti potpuno opremljeni, pokazujući na zgrade i hotel od 400 soba za koji kaže da mora biti gotov uskoro, koji je drugi najveći hotel u Srbiji po broju soba.

- Gradi se u američkom stilu i uskoro ćete videti kako to izgleda - dodao je predsednik.

Potom je pojasnio kakva je dalja sudbina budućih stanova u ovom delu Beograda,

- Ja bih hteo stanove da prodamo po najnižim mogućim cenama ljudima kojima je to potrebno da damo, a Mali hoće da zaradi pare, pa nam je sad sukob koncepcija, pa ćemo morati da vidimo šta ćemo. On hoće da prodaje za više od 3.000 evra kvadrat.To je skoro pa poklon.

On zna da dan kada to kupi da to vredi dva ili tri puta više, ali mora da potpiše da u narednih deset godina nema otuđenja - rekao je predsednik, a ministar Mali istakao je dalje planove za te stanove nakon što se izložba završi.

1/13 Vidi galeriju Vučić na gradilištu Ekspo projekta Foto: Petar Aleksić

Najnoviji vizuelni prikazi svedoče o tome da buduće Ekspo selo daleko prevazilazi okvire klasične stanogradnje. Reč je o pažljivo osmišljenom konceptu "grada u gradu", dizajniranom po najvišim međunarodnim standardima luksuza i funkcionalnosti. Fasadna rešenja objekata odlikuju se prefinjenim, modernim linijama, prostranim staklenim površinama i upotrebom premijum materijala koji zgradama daju vizuelni identitet visokog kvaliteta.

Ono što ovaj kompleks čini posebno ekskluzivnim jeste integracija arhitekture i prirode. Između zgrada formirane su raskošne zelene oaze, dugački drvoredi, pešačke promenade i uređeni parkovi koji kreiraju ambijent potpunog mira, izolovan od gradske vreve. Svaka od 1.500 stambenih jedinica biće podvrgnuta individualnom, visokokvalitetnom unutrašnjem opremanju, kako bi enterijer u potpunosti parirao spoljašnjem luksuzu i bio apsolutno spreman za prijem prvih gostiju.

00:15 Vučić obilazi EXPO Izvor: Kurir/Petar Aleksić