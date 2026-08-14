Rusi otvorili radnje u Srbiji: Trgovinski lanac poznat po niskim cenama otvorio 5 prodavnica, evo gde se nalaze
Ruski maloprodajni lanac Fiks Prajs (Fix Price) otvorio je tri prodavnice u Beogradu i dve u Novom Sadu, objavila je ova kompanija.
Prva tri objekta u Beogradu nalaze se u Ulici Vojvode Stepe 312 na Voždovcu, u Kruševačkoj 22 na Vračaru i Čingrijinoj 13a na Zvezdari, navela je kompanija na svom nalogu na Instagramu.
Prodavnice u Novom Sadu nalaze se u ulicama Cara Dušana 2 i Bulevar oslobođenja 95.
Reč je o ruskom diskontnom lancu koji postoji od 2007. godine i u svom asortimanu ima više od 2.000 proizvoda - od prehrambenih proizvoda do kućne hemije, igračaka, kancelarijskog pribora, odeće i proizvoda za proslave.
Ovaj maloprodajni lanac postoji od 2007. godine a poznat je po autentičnom asortimanu i novim proizvodima po povoljnijim cenama, koje donosi na tržišta na kojima posluje.
Fiks Prajs važi za jedan od najbrže rastućih trgovinskih lanaca u diskontnom formatu, sa mrežom od više od 7.800 prodavnica u deset zemalja sveta.
Osim u Rusiji i sada u Srbiji, posluje i u Kazahstanu, Belorusiji, Letoniji, Uzbekistanu, Gruziji, Kirgistanu, Jermeniji, Mongoliji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Biznis Kurie/B92.net