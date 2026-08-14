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Raiffeisen banka proglašena je za Najbolju digitalnu banku za stanovništvo u Srbiji za 2026. godinu, u okviru izbora renomiranog međunarodnog finansijskog magazina Global Finance. Banka je osvojila još pet priznanja u okviru nagrada World’s Best Consumer Digital Bank Awards 2026 i to za: najbolju aplikaciju za mobilno bankarstvo, najinovativniju digitalnu banku, najbolju ponudu digitalnih proizvoda, najbolji integrisani sajt za bankarstvo namenjen stanovništvu i najbolju banku u oblasti marketinga i usluga na društvenim mrežama.

Priznanja potvrđuju rezultate kontinuiranog razvoja digitalnog bankarstva Raiffeisen banke, sa fokusom na jednostavno korisničko iskustvo, dostupnost proizvoda i usluga na digitalnim kanalima i razvoj rešenja koja klijentima omogućavaju da što veći broj svakodnevnih bankarskih poslova završe brzo i jednostavno.

Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbija, rekao je da šest priznanja predstavlja potvrdu dugoročne strategije banke.

„Sva ova priznanja u toliko različitih kategorija izuzetno su nam značajna jer pokazu da je kvalitet prepoznat u čitavom digitalnom iskustvu. To je rezultat dugoročnog ulaganja, ali pre svega rada ljudi koji svakodnevno razvijaju i unapređuju naše usluge.“

Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbija, izjavila je da očekivanja korisnika danas prevazilaze samu dostupnost digitalnih usluga.

„Klijenti više ne prave razliku između digitalnog i klasičnog bankarstva. Oni očekuju da banka bude tu kada im je potrebna i da svaki proces bude jednostavan i brz. Zato naš fokus nije samo na uvođenju novih funkcionalnosti, već na celokupnom korisničkom iskustvu. Priznanja za mobilnu aplikaciju, digitalnu ponudu i integrisani sajt potvrđuju da razvoj naših usluga ide upravo u tom smeru.“

Foto: Raiffeisen banka

Posebno priznanje Raiffeisen banka dobila je i u kategoriji najbolji integrisani sajt za bankarstvo namenjen stanovništvu i marketinga i usluga na društvenim mrežama.

Katarina Gaborović, direktorka marketinga Raiffeisen banke Srbija, rekla je da se i u bankarskoj komunikaciji odnos sa klijentima sve više gradi kroz povezivanje različitih digitalnih tačaka kontakta.

„Dobra digitalna banka danas nije samo dobra aplikacija. Iskustvo klijenta počinje mnogo pre ulaska u aplikaciju odnosno kroz sajt, društvene mreže, sadržaj i podršku. Zato nam je posebno važno što je Global Finance prepoznao i način na koji komuniciramo sa klijentima. Naš cilj je da i kompleksne finansijske teme učinimo razumljivijim, relevantnijim i bližim svakodnevnom životu klijenata.“

Osvojena priznanja svrstavaju Raiffeisen banku među vodeće banke u Srbiji kada je reč o digitalnom korisničkom iskustvu, mobilnom bankarstvu, inovacijama, digitalnoj ponudi proizvoda i komunikaciji sa klijentima.