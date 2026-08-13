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Hejli Saks (Haley Sacks), finansijska stručnjakinja poznatija na internetu kao Mrs. Dow Jones, navela je ljude da preispitaju jednu od najvećih pretpostavki o sticanju bogatstva nakon što je otkrila da, uprkos tome što je milionerka, i dalje bira da živi kao podstanar.

U nedavnoj objavi na društvenim mrežama, ova 35-godišnjakinja je objasnila da, kada joj se pokvari klima ili mašina za sušenje veša, ona jednostavno pozove stanodavca umesto da plaća skupe popravke. Takođe je istakla da novac koji bi potrošila na učešće za stambeni kredit sada radi za nju na tržištu kapitala — i sve to dok uživa u pogledu na Bruklinski most iz svog stana.

Njena objava je, međutim, navela mnoge pratioce da se zapitaju kada kupovina zapravo ima više finansijskog smisla od iznajmljivanja, pa je Saks ekskluzivno za magazin PEOPLE objasnila zašto, po njenom mišljenju, odgovor nije tako jednostavan kao što ljudi misle.

- Ponekad pobeđuje kupovina. Ponekad pobeđuje iznajmljivanje. Greška je proglasiti pobednika pre nego što ste sve stavili na papir i izračunali - naglašava ona.

Mit o "bacanju novca"

Tokom godina, Saks je okupila veliki broj pratilaca tako što je investiranje i lične finansije učinila pristupačnim kroz humor i praktične savete. Kao voditeljka podkasta Financial Tea i autorka bestselera Njujork tajmsa Future Rich Person, postala je poznata po osporavanju dugo ukorenjenih uverenja o novcu, poput ideje da je iznajmljivanje čisto gubljenje novca.

- Ako je iznajmljivanje "bacanje novca", onda je to bukvalno sve na šta trošite novac, a ne zadržavate ga zauvek — hrana, gorivo, članarina za teretanu - objašnjava Saks i dodaje:

- Iznajmljivanje vam kupuje krov nad glavom i fleksibilnost. Vlasništvo vam kupuje krov nad glavom i hipoteku. Nijedno nije "besplatno".

Za Saks, jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave jeste prosto poređenje mesečne kirije sa ratom za stambeni kredit, a da pritom ne uzimaju u obzir sve ostalo što dolazi sa vlasništvom nad kućom. Ona tvrdi da je finansijska slika mnogo šira od cene navedene na sajtu za nekretnine.

Skriveni troškovi: "Kuća nije samo njena kupovna cena. To su porezi na imovinu, osiguranje, održavanje, popravke, troškovi obrade kredita i oportunitetni trošak vezivanja stotina hiljada dolara u samo jednu imovinu."

Njena viralna objava ilustruje ovu filozofiju svakodnevnim primerima. Kada je njen klima-uređaj prestao da radi, trošak nije pao na nju. Isto je važilo i kada se pokvarila mašina za sušenje veša – to je bila samo rutinska zamena aparata, a ne neočekivani finansijski udarac.

- Iznajmljivanje ograničava moj rizik. Znam svoj tačan iznos svakog meseca, a ako se nešto pokvari, to nije moj račun i nije moj problem“, deli ona. „Predvidljivi troškovi plus likvidni kapital koji se ukamaćuje... ta kombinacija je pobedila u mom slučaju. Ne zauvek. Samo za sada.

Matematika iznad tradicije

Ta šira perspektiva, kaže ona, u potpunosti menja razgovor jer primorava ljude da razmotre ne samo šta troše, već i šta bi potencijalno mogli da zarade ako bi uložili svoj novac negde drugde umesto da ga zarobe u nekretninu.

- Ali većina ljudi nikada ne razmatra to poređenje. Oni pretpostavljaju da kupovina automatski gradi bogatstvo, dok u stvarnosti vaša ulaganja mogu apsolutno nadmašiti vašu kuću, posebno ako redovno investirate novac koji niste potrošili na učešće i tekuće troškove vlasništva.

Umesto da se oslanja na konvencionalnu mudrost da je kupovina uvek finansijski odgovoran izbor, Saks kaže da je svojoj odluci pristupila hladne glave:

- Sračunala sam sve, umesto da verujem u bajke. Učešće od 20% u Njujorku lako dostiže šestocifren iznos. Radije ću to da investiram.

Iako su njeni komentari naišli na veliko odobravanje ljudi koji trenutno iznajmljuju stanove, Saks naglašava da ona nije protiv vlasništva. Ona jednostavno veruje da pravi izbor zavisi od ličnih okolnosti, finansijskih ciljeva i toga da li računica zapravo podržava kupovinu u datom trenutku.

Redefinisanje uspeha za nove generacije

Osvrćući se na to kako se njeno razmišljanje menjalo sa rastom njenog bogatstva, Saks kaže da se najveća promena dogodila kada je kupovina kuće postala izbor, a ne životna prekretnica koju je osećala da pod pritiskom mora da ostvari.

- Kada vlasništvo nad kućom prestane da deluje nedostižno i postane opcija, vrlo brzo shvatite da li zapravo želite kuću ili samo želite da prestanete da se osećate kao da zaostajete u životu - priznaje Saks.

- Nisam uopšte protiv kupovine. Ako negde pustim korenje na duge staze ili nađem nekretninu gde računica zaista pobeđuje strategiju "iznajmljuj i investiraj", kupiću je.

Šire gledano, Saks veruje da mlađe generacije počinju da redefinišu kako finansijski uspeh zapravo izgleda.

- Stara kontrolna lista – kuća, auto, dvoje dece, isti posao 30 godina – napravljena je za ekonomiju koja više ne postoji. Menjamo 'štikliranje kućica' za 'izgradnju stvarnog života', što znači priznanje da kuća nije karakterna osobina ili garantovana pobeda. To je samo jedan alat u mnogo većoj kutiji - kaže ona.

Za Saks, ta promena se odnosi na donošenje finansijskih odluka zasnovanih na individualnim ciljevima, umesto na spoljnim očekivanjima.

- Uvek ću pre izabrati nekoga ko iznajmljuje, agresivno investira i ostaje fleksibilan, nego nekoga ko se prezaduži za kuću samo zato što bi to "uspešna odrasla osoba" trebalo da uradi do 30. godine - zaključuje ona.