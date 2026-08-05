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Prodaja kuća u Srbiji nastavila je rast. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za celu 2025. godinu, prosečna cena kuća dostigla je 38.530 evra, što je 19,62 odsto više nego godinu dana ranije.

Najskuplje kuće na prodaju i dalje su u Novom Sadu i Beogradu, dok je najveći međugodišnji rast cena zabeležen u Pirotu, Pančevu, Kraljevu i Zaječaru.

Prema podacima RGZ-a, prosečna cena kuća u Republici Srbiji tokom 2025. godine iznosila je 38.530 evra, dok je medijalna cena bila 28.000 evra. U odnosu na 2024. godinu, prosečna cena porasla je za 19,62%.

Kuće čine 13% ukupnog prometa nepokretnosti u Srbiji, dok po vrednosti tržišta učestvuju sa 8%, odmah iza stanova.

Kakve kuće su se najviše prodavale?

Najveći deo prometa činile su kuće sa osnovom površine od 70 do 120 kvadratnih metara, koje su učestvovale sa 42% svih prodaja. Slede:

kuće od 20 do 70 m² - 34%;

kuće od 120 do 170 m² - 17%;

kuće veće od 170 m² - 7%.

Kada je reč o parcelama, najčešće su prometovane:

od 2 do 7 ari - 49%;

od 7 do 12 ari - 22%;

preko 12 ari - 17%;

manje od 2 ara - 12%.

Prodaja kuća u Novom Sadu beleži najviše prosečne cene među gradovima obuhvaćenim analizom RGZ-a. Tokom 2025. godine:

prosečna cena iznosila je 123.696 evra;

medijalna cena bila je 110.000 evra;

evidentirano je 285 prodaja;

međugodišnji rast cena iznosio je 5,67%.

Kada je u pitanju prodaja kuća u Beogradu, prosečna cena u 2025. godini iznosila je 90.103 evra, dok je medijalna cena bila 61.000 evra.

Na teritoriji grada evidentirano je 1.108 kupoprodaja kuća, što je najveći broj među svim gradovima obuhvaćenim analizom.

Najskuplje beogradske opštine za kuće na prodaju

Najviše prosečne cene zabeležene su u:

Savskom vencu - 726.876 evra;

Vračaru - 671.500 evra;

Zvezdari - 312.507 evra.

Slede:

Zemun - 167.090 evra;

Voždovac - 150.828 evra;

Čukarica - 128.629 evra;

Rakovica - 127.988 evra;

Surčin - 124.029 evra.

U opštinama sa više od 100 evidentiranih prodaja kuća međugodišnji rast cena bio je oko 30%.

Prodaja kuća u Nišu: Rast cena veći od 23%

Na tržištu prodaje kuća u Nišu, prosečna cena tokom 2025. godine dostigla je 69.498 evra, dok je medijalna cena iznosila 51.142 evra.

U Nišu je registrovana 211 prodaja kuća, a prosečne cene bile su 23,60% više nego godinu ranije.

U kojim gradovima su kuće najskuplje?

Posmatrano prema prosečnim cenama, među gradovima izdvajaju se:

Novi Sad - 123.696 evra;

Novi Pazar - 94.991 evra;

Grad Beograd - 90.103 evra;

Niš - 69.498 evra;

Bor - 67.829 evra;

Pančevo - 66.890 evra;

Kragujevac - 56.762 evra;

Subotica - 48.899 evra. Gde su cene kuća najbrže rasle?

Najveći međugodišnji rast prosečnih cena kuća zabeležen je u:

Pirotu - 52,36%;

Pančevu - 44,88%;

Zaječaru - 43,99%;

Kraljevu - 43,41%;

Vranju - 37,45%;

Kragujevcu - 31,56%.

Istovremeno, RGZ navodi da je, osim na teritoriji Grada Beograda, najveći broj prometovanih kuća evidentiran u Subotici i Zrenjaninu.

Šta pokazuju podaci o tržištu kuća u Srbiji?

Podaci RGZ-a za 2025. godinu pokazuju da je tržište kuća nastavilo rast, uz povećanje prosečne cene od gotovo 20% u odnosu na prethodnu godinu. Najskuplje kuće i dalje se prodaju u Novom Sadu i Beogradu, dok je Niš među većim gradovima zabeležio izražen rast cena. U prometu dominiraju kuće površine od 70 do 120 kvadratnih metara na parcelama od 2 do 7 ari, što pokazuje da upravo taj tip nekretnina čini najveći deo tržišta.