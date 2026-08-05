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Evropske berze danas beleže rast, dok se cena nafte Brent zadržava oko 80 dolara za barel. Pozitivno raspoloženje na tržištima podstakla je izjava američkog ministra finansija Skota Besenta da bi Sjedinjene Američke Države i Iran uskoro mogli da postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Nafta Brent je u 9.30 časova poskupela za 0,79 odsto i dostigla cenu od 80,160 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI ojačala za 0,28 odsto, na 75,996 dolara.

Među evropskim berzanskim indeksima, nemački DAX je porastao za 0,55 odsto, britanski FTSE za 0,39 odsto, francuski CAC 40 za 0,05 odsto, dok je ruski MOEX zabeležio rast od 0,86 odsto, prenosi portal Investing.

Tokom dana investitori će biti fokusirani na objavu podataka o industrijskoj proizvodnji u Francuskoj, prodaji novih automobila u Velikoj Britaniji, indeksu proizvođačkih cena u evrozoni, kao i na kompozitne PMI indekse iz više evropskih zemalja.

Na korporativnom planu očekuju se novi finansijski izveštaji velikih kompanija, među kojima su Simens Enerdži, Infineon i Glenkor.

Fjučersi na evropski gas za isporuku u septembru jutros su na amsterdamskoj berzi TTF trgovani po ceni od 54,865 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks, vrednost evra iznosi 1,15397 dolara.

Cena zlata porasla je na 4.168,25 dolara za trojsku uncu, dok je pšenica poskupela na 6,3914 dolara za bušel (27,216 kilograma).

Na Volstritu su u utorak svi vodeći indeksi završili trgovanje u plusu. Industrijski indeks Dau Džons (Dow Jones) ojačao je za 1,71 odsto i dostigao 54.085,88 poena, S&P 500 porastao je za 1,79 odsto na 7.736,52 poena, dok je tehnološki Nasdak (Nasdaq) zabeležio rast od 2,59 odsto, na 26.584,99 poena.