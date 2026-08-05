Slušaj vest

Pojedine zgrade u Beogradu, čija je gradnja obustavljena pre više od 10 godina, upisane su u Katastar na osnovu Zakona "Svoj na svome". Neke od njih imaju i više od 100 stanova, a radovi su započeti pre zakona koji obavezuje izgradnju parking mesta. Advokat Nemanja Rodić objasnio je da li su investitori u ovakvim situacijama u obavezi da obezbede mesta za vozila.

Rodić je napomenuo da su takve zgrade dobile rešenje o ozakonjenju na osnovu odluke zvaničnog organa.

- To je učinjeno na osnovu geodetskih snimanja, snimaka, na osnovu nacrta arhitekata koji su predstavili planove kako te zgrade i njihova okolina izgledaju - ukazao je.

Istakao je da investitori takvih zgrada nemaju obavezu da obezbede parking mesta jer su dobili rešenje na osnovu kojeg je legalizovano ono što postoji, odnosno ono što je napravljeno.

- Investitori nisu dobili nikakav nalog od nadležnih organa da nešto naprave niti će ga dobiti. Rešenje u upravnom postupku je jedno i konačno i eventualno se svaki sledeći postupak vodi nanovo - rekao je.

Objasnio je da su pitanja garažnih i parking mesta rešena Zakonom o planiranju i izgradnji i da se to odnosi na redovnu proceduru.

- U redovnoj proceduri se prvo traži građevinska dozvola pa se onda kreće u izgradnju zgrade. Arhitekta tada prvo nacrta plan kako će izgledati objekat pa se ide na odobrenje. Kod nelegalnih objekata se plan crta na osnovu onoga što postoji - naveo je.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dodao je da objekti za koje je prvo tražena građevinska dozvola neće dobiti odobrenje ukoliko nisu predvideli odgovarajući broj mesta za parkiranje.

- To se ne odnosi na objekte koji su upisani na osnovu Zakona "Svoj na svome' jer su to različiti postupci, zakoni i procedure" - zaključio je Nemanja Rodić.

Do objavljivanja teksta nismo dobili odgovore od Republičkog geodetskog zavoda, Agencije za prostorno planiranje i urbanizam i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da li je investitor u obavezi da obezbedi parking mesta.

Podsetimo, Zakon "Svoj na svome" stupio je na snagu 24. oktobra 2025. godine, a usvojen je dva dana ranije. Cilj zakona je da se omogući građanima da kroz pojednostavljen postupak evidentiraju i upišu pravo svojine na nepokretnostima.

Prijava je počela 8. decembra 2025. godine, a zvanični rok je, nakon produženja zbog velikog interesovanja građana, završen 8. februara 2026. godine.

Ipak, građani koji su propustili ovaj rok imaju mogućnost da naknadno podnesu zahtev do 24. oktobra 2026. godine.