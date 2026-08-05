Pored proširenja liste lekova koji se izdaju na recept, od 1. avgusta na snazi je i mera kojom su smanjene doplate za lekove sa A1 liste. Ovom promenom obuhvaćeno je 769 lekova, a država je za smanjenje troškova građana izdvojila 8,5 milijardi dinara.

Najveća promena odnosi se na ograničavanje učešća koje pacijenti plaćaju iz svog džepa. Dok su ranije doplate za pojedine lekove iznosile od 10 do čak 90 odsto cene, sada će se kretati od 10 do maksimalno 50 odsto.

Prema najavama, paket mera vredan je ukupno 104,8 miliona evra, odnosno oko 12,2 milijarde dinara. Osim smanjenja doplata, od 17. avgusta sledi i proširenje liste lekova na recept, za šta će država godišnje izdvajati dodatnih 3,7 milijardi dinara.