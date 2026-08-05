Nova velika pomoć za građane Srbije: Posle velikog smanjenja cena lekova, od 17. avgusta na listu stiže još 18 medikamenata o trošku države
Od 17. avgusta pacijente u Srbiji očekuje proširenje liste lekova koji se izdaju na recept o trošku države. Na listu će biti dodato 18 novih lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, a država će preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da će među novim lekovima na Listi biti 16 oralnih antikoagulanasa koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije.
Pored toga, na listu će biti uvrštena i dva leka za lečenje srčane slabosti. Reč je o lekovima koji su primarno namenjeni lečenju dijabetesa, ali su kliničke studije i praksa pokazale da se veoma efikasno mogu primenjivati kod posebne grupe pacijenata sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom, istakao je Macut, a saopštila Vlada Srbije.
- Kao lekar i endokrinolog posebno želim da istaknem koliko je ova odluka važna za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima - naveo je premijer Macut i dodao da dijabetes, hipertenzija, gojaznost i poremećaji metabolizma predstavljaju značajne faktore kardiovaskularnog rizika, zbog čega je pravovremena prevencija komplikacija od ogromnog značaja.
On je objasnio da kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom odgovarajuća antikoagulantna terapija može biti ključna u prevenciji moždanog udara, dok je adekvatno lečenje srčane slabosti od velikog značaja za kvalitet i dužinu života pacijenata.
- Zbog toga ova mera nije samo pitanje troškova terapije, već dostupnosti lečenja, prevencije teških komplikacija i zaštite zdravlja građana - poručio je Macut.
Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70 odsto troškova, dok će građani plaćati 30 odsto cene leka. To znači da će umesto dosadašnjih približno 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za građane iznositi oko 600 do 1.100 dinara.
Kada je reč o dva leka za lečenje srčane slabosti, država će takođe preuzeti značajan deo troškova. Građani su ih do sada plaćali približno od 2.500 do 4.500 dinara po pakovanju, dok će od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1.700 dinara.
Pored proširenja liste lekova koji se izdaju na recept, od 1. avgusta na snazi je i mera kojom su smanjene doplate za lekove sa A1 liste. Ovom promenom obuhvaćeno je 769 lekova, a država je za smanjenje troškova građana izdvojila 8,5 milijardi dinara.
Najveća promena odnosi se na ograničavanje učešća koje pacijenti plaćaju iz svog džepa. Dok su ranije doplate za pojedine lekove iznosile od 10 do čak 90 odsto cene, sada će se kretati od 10 do maksimalno 50 odsto.
Prema najavama, paket mera vredan je ukupno 104,8 miliona evra, odnosno oko 12,2 milijarde dinara. Osim smanjenja doplata, od 17. avgusta sledi i proširenje liste lekova na recept, za šta će država godišnje izdvajati dodatnih 3,7 milijardi dinara.
Kurir.rs