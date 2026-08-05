Slušaj vest

Letnja sezona svake godine donosi talas nezadovoljstva putnika zbog kašnjenja i otkazivanja letova. Međutim, velika većina zastoja na aerodromima uopšte ne nastaje krivicom avio-kompanija, već zbog procedura koje 100 odsto garantuju bezbednost.

Glavni urednik portala Tango Six Petar Vojnović objašnjava šta se dešava u pozadini kada let kasni, kako vremenske prilike diktiraju red letenja i da li putnici u Srbiji treba da strahuju od ekstremnih vrućina.

Bezbednost ispred nervoze putnika

Iako su putnici često frustrirani kada let kasni sat ili dva, u pozadini se uglavnom nalaze rigorozne bezbednosne provere i viša sila.

"Avio-kompanija zapravo ne pravi problem namerno. Kada se pronađe tehnički problem, putnici bi trebalo da budu zadovoljni jer postoji sistem koji 100% garantuje bezbednost. Naravno, nervozni ste jer ste platili kartu i želite da stignete na destinaciju, ali kompanija ne može da utiče na meteorološke uslove, štrajkove kontrola letenja ili nepredviđene tehničke kvarove”, ističe Vojnović.

Kako letnje oluje i vrućine prave zastoj?

Jedan od najčešćih razloga za letnja kašnjenja su konvektivni (olujni) oblaci:

- Prekid punjenja goriva: Kada se iznad aerodroma pojavi olujni oblak sa statičkim elektricitetom i grmljavinom, punjenje goriva se iz bezbednosnih razloga obustavlja.

- Privremeno prizemljenje: Dok olujni sistem ne prođe (obično oko sat vremena), svi letovi se stavljaju na čekanje.

- Domino efekat: Pošto jedan avion u toku dana ima stotinak konekcija i nekoliko letova, pauza od sat vremena pomera kompletan dnevni raspored te letelice.

Da li ekstremne vrućine u Srbiji utiču na letove?

U nekim delovima sveta (poput Las Vegasa ili Bliskog istoka), izuzetno visoke temperature smanjuju gustinu vazduha, zbog čega avioni moraju da poleću sa manjim brojem putnika ili manje goriva.

Ipak, kako navodi Vojnović, u Srbiji još uvek nije zabeležen negativan uticaj visokih temperatura na performanse putničkih aviona:

"Mi u Srbiji imamo sreću da i dalje imamo relativno blagu klimu bez tih ekstrema koji bi smanjivali nosivost aviona. Ono što možemo očekivati svake godine u junu, julu i avgustu jesu letnje oluje – jak vetar, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. To na kratko obustavi rad, ali čim prođe, sistem se vraća u normalu.”

Hoće li vam kompanija sama vratiti novac?

Na pitanje da li putnici mogu očekivati dobrovoljnu novčanu nadoknadu od avio-kompanije kada let kasni zbog vremenskih prilika ili više sile, odgovor je jasan:

"Pre ćemo imati drugi silazak Isusa Hrista na zemlju nego što će vam avio-kompanija dobrovoljno sama dati novac. Zbog više sile to se neće dogoditi, jer su to okolnosti na koje prevoznik nema uticaja”, zaključuje Vojnović.