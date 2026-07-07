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Evropski parlament odobrio je nova pravila kojima se dodatno jačaju prava putnika u vazdušnom saobraćaju, a promene donose niz važnih novina za milione građana koji putuju avionom.

Nova pravila odnose se, između ostalog, na naknade zbog kašnjenja i otkazivanja letova, ručni prtljag, smeštaj dece pored roditelja, povrat novca i jasnije informisanje putnika o njihovim pravima.

Jedna od najvažnijih odluka jeste zadržavanje prava na novčanu naknadu kada putnik na konačno odredište stigne sa najmanje tri sata zakašnjenja, pod uslovima predviđenim pravilima.

Iznosi naknade ostaju od 250 do 600 evra, u zavisnosti od dužine leta.

Naknade ostaju do 600 evra

Putnici će i dalje moći da računaju na naknade u rasponu od 250, 400 ili 600 evra, u zavisnosti od udaljenosti leta i okolnosti konkretnog slučaja. Zadržavanje praga od tri sata posebno je važno jer je tokom pregovora postojala mogućnost da putnici na naknadu moraju da čekaju duže.

Nova pravila trebalo bi da donesu i jednostavniji postupak za ostvarivanje prava.

Aerodrom u Dubaiju Foto: Shutterstock

Kada postoji osnov za naknadu zbog kašnjenja ili otkazivanja leta, aviokompanija bi trebalo putniku da dostavi unapred popunjen obrazac za zahtev. Cilj je da putnici više ne moraju sami da prolaze kroz komplikovane procedure i traže način da ostvare pravo koje im pripada.

Važne promene za ručni prtljag

Posebnu pažnju privlače nova pravila koja se odnose na prtljag u kabini aviona. Putnicima bi trebalo da bude omogućeno da bez dodatne naknade unesu jedan lični predmet, poput manje torbe ili ranca koji može da stane ispod sedišta.

Pravila dodatno uređuju i pitanje ručnog prtljaga, kao i način na koji aviokompanije prikazuju njegove troškove.

Cilj je veća transparentnost cena, kako putnik prilikom kupovine karte ne bi tek u kasnijim koracima otkrio dodatne iznose koji značajno povećavaju konačnu cenu putovanja.

Deca do 14 godina uz roditelje bez doplate

Nova pravila donose važnu promenu i za porodice. Deca mlađa od 14 godina trebalo bi da sede pored roditelja ili odrasle osobe koja ih prati bez dodatne naknade. Time se ograničava praksa u kojoj porodice moraju dodatno da plate izbor sedišta samo da bi dete sedelo uz roditelja. Slična zaštita predviđena je i za putnike kojima je potrebna posebna pomoć, uključujući osobe smanjene pokretljivosti.

Šta ako propustite prvi let

Još jedna važna promena odnosi se na takozvanu „no-show“ praksu. Putnici koji ne iskoriste prvi segment putovanja ne bi trebalo automatski da izgube pravo na preostale letove iz iste rezervacije. Ovo je posebno važno kod povratnih karata i putovanja koja uključuju više segmenata.

Do sada je putnik u pojedinim situacijama mogao da se suoči sa otkazivanjem ostatka rezervacije samo zato što nije iskoristio prvi let. Nova pravila jačaju zaštitu putnika od takve prakse.

Jasnija prava kod otkazivanja i kašnjenja

Putnici bi trebalo da dobiju jasnije informacije o tome šta im pripada kada let kasni ili bude otkazan. To uključuje pravo na preusmeravanje, povrat novca i odgovarajuću pomoć, u zavisnosti od okolnosti. Ako aviokompanija ne ponudi odgovarajuće preusmeravanje u predviđenom roku, putnik bi pod određenim uslovima mogao sam da organizuje alternativni prevoz i zatim traži nadoknadu opravdanih troškova.

Foto: Shutterstock

Pravila dodatno preciziraju obaveze prevoznika kako bi se smanjio prostor za različita tumačenja i dugotrajne sporove.

Važna vest i za putnike iz Srbije

Iako Srbija nije članica Evropske unije, nova pravila mogu biti veoma važna i za građane Srbije koji često putuju avionom.

Evropska pravila o pravima putnika primenjuju se u zavisnosti od mesta polaska, odredišta i prevoznika, pa veliki broj putovanja građana Srbije preko aerodroma u Evropskoj uniji može biti obuhvaćen evropskim sistemom zaštite.

To je posebno značajno za putnike koji koriste velike evropske aerodrome za presedanje ili lete sa kompanijama registrovanim u EU.

Za prosečnog putnika suština promena je jednostavna: jasnija prava, lakši put do naknade, veća transparentnost troškova i snažnija zaštita u situacijama kada putovanje ne ide po planu.