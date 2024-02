EVO KAKO DA AVIO-PREVOZNIKA DRŽITE U ŠACI! Zbog jedne GREŠKE dužni su da vam plate i do 600 EVRA - Na ovo svaki putnik ima PRAVO!

Svako ko se odluči da na neku svetsku destinaciju otputuje avionom mora da bude spreman da i ovaj način prevoza ima određene nedostatke, a jedna od njih je svakako kašnjenje letova. Ova mana karakteristična je naročito za niskobudžetne kompanije.

Na društvenoj mreži TikTok se pojavio snimak u kome je jedna korisnica ove platforme sa svojim pratiocima podelila iskustvo. Njen let je ozbiljno kasnio, pa je onima koji su se našli u sličnoj situaciji preporučila šta treba da rade.

Na početku je napomenula da svaki putnik ima pravo na novčanu naknadu ukoliko mu zakazani let kasni više od 3 sata, a da iznos zavisi od dužine leta:

do 1.500 kilometara 250 evra po putniku; između 1.500 i 3.500 kilometara 400 evra po putniku; više od 3.500 kilometara 600 evra po putniku.

Dodaje da je u tom slučaju potrebno za naknadu aplicirati preko sajta kompanije koja je vršila uslugu.

Ona je kao primer navela svoje iskustvo prilikom leta za Bazel, koji je kasnio oko 6 časova. Na sajtu kompanije podnela je obrazac za refundiranje troškova, ukupno 500 evra za dve karte, ali su je odbili.

Nakon toga je detaljno pročitala razloge odbijanja, koji nisu podrazumevali štrajk na aerodromu ili vremenske uslove, ali je rešila da preko jedne stranice koja se bavi ovakvom vrstom problema potraži pomoć.

Ipak, to nije bilo savršeno rešenje, jer ovakvi sajtovi imaju svoju tarifu usluga, prilikom koje joj je odmah odbijeno 35 procenata od 500 evra na koje je polagala pravo, avio-kompanija je takođe cifru umanjila za 50 evra te je nakon bankarskih troškova dobila iznos od 245 evra.

#fyptravel #tiktoktravel ♬ Chill Vibes - Tollan Kim @florecita_travelgram ✈️Kako sam dobila odštetu od avio kompanije zbog kašnjenja leta??? ✈️ Da li znaš da ukoliko ti let kasni preko tri sata imaš pravo na novčanu naknadu?💵 Ostavljam u nastavku korisne linkove a piši mi u komentaru ako si imao/la slično iskustvo i pošalji ovaj reel nekome kome može koristiti! ⬇️⬇️⬇️ https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/compliments-and-complaints/ ⬇️⬇️⬇️ https://share.airhelp.com/PQ-YXA #putovanja

U jednoj turističkoj agenciji su za Kurir potvrdili da putnici ne ostvaruju pravo na naknadu ukoliko let kasni manje od tri sata.

- Avio industrija je regulisana striktnim pravilima. Letovi mogu kasniti iz različitih razloga, a u zavisnosti od toga da li se radi o višoj sili ili tehničkim nedostacima zavisi i to koja će se procedura primeniti na putnike koji su onemogućeni da otputuju. U slučaju loših vremenskih uslova avio kompanija o svom trošku smešta u hotel putnike koji nemaju prebivalište u tom gradu gde je aerodrom dok se ne stvore uslovi da oni bezbedno otputuju. Ta situacija je u domenu više sile, pa u tom slučaju nema dodatnog novčanog obeštećenja – objašnjavaju za Kurir iz Džambo Travela.

Dalje navode da u slučaju kašnjenja letova, putnici redovnih avio kompanija se, koje ne rade po niskobudžetnom modelu, prebacuju besplatno na letove iste ili drugih avio kompanija i tako zbrinjavaju.

- U slučaju da je napravljena "prekoračena popunjenost", a na poletanje stiglo više putnika nego što ima sedišta u avionu, redovna avio kompanija će u zamenu za odustajanje od leta i prebacivanje na sledeći slobodan let ponuditi vaučer koji može da posluži za kupovinu novih avio karata.

Ipak, navode da kod niskobudžetnih kompanija ne važe takva pravila.

- U slučaju otkazivanja leta moguć je potpuni povraćaj novca ili prebacivanje na neki od sledećih letova bez doplate. Niskobudžetne kompanije obeštećuju putnike samo ukoliko ih na to teraju zakoni države u kojoj prevoze putnike, ali se nekada na novac čeka i do šest meseci – dodali su.

Jasno je da u svakom pomeranju letova i sletanja postoji taj faktor koji remeti putnike, i da zavisno od karaktera pojedinca sledi i reakcija na situaciju.

- U kriznim situacijama poput gore navedenih velika je prednost na strani putnika koji svoje avio karte kupuju u specijalizovanim agencijama u odnosu na one koji su svoje karte kupili preko interneta (direktno kod avio kompanija, inostranih sajtova, agencija ili provajdera).

Zaključuju da je rešenje za one koji kupuju karte na internetu za redovne avio kompanije automatski menjanje avio karte, na let po izboru prevoznika bez mogućnosti izmene, a u slučaju da novi letovi ne odgovaraju neophodno je pozivanje kol centra i duga čekanja do razgovora sa slobodnim operaterom.