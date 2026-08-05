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Kupatilo koje je pažljivo osmišljeno može značajno da smanji vreme koje provodite u čišćenju. Pravilnim izborom materijala, sanitarija i rasporeda elemenata moguće je sprečiti zadržavanje vlage, kamenca i nečistoća, što olakšava svakodnevno održavanje. Takav pristup ne štedi samo vreme, već i produžava vek trajanja opreme i doprinosi prijatnijem korišćenju prostora.

Zašto je važno da kupatilo bude lako za održavanje

Kupatilo koje ne zahteva često i zahtevno čišćenje donosi više slobodnog vremena i manje svakodnevnog stresa. Osim praktičnosti, lako održavanje doprinosi i boljoj higijeni, jer se smanjuje mogućnost razvoja plesni i bakterija koje nastaju usled zadržavanja vlage.

Prostorije sa slabijom ventilacijom i materijalima koji upijaju vodu podložnije su propadanju. Fugne između pločica mogu da potamne, silikonske zaptivke da požute, dok armatura vremenom gubi prvobitni sjaj. Sve to povećava troškove održavanja i potrebe za popravkama ili zamenom opreme.

Dobro organizovano kupatilo omogućava da se svakodnevno održavanje svede na nekoliko jednostavnih poteza, poput brzog brisanja površina nakon tuširanja i povremenog čišćenja blagim sredstvima.

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Materijali koji olakšavaju održavanje

Materijali imaju presudnu ulogu u tome koliko će se prljavština i vlaga zadržavati u kupatilu. Najpraktičnije su glatke i neporozne površine koje ne upijaju vodu i lako se čiste.

Velike keramičke pločice predstavljaju dobar izbor jer imaju manje fuga, pa se na njima teže nakupljaju vlaga i nečistoće. Prilikom odabira pločica važno je obratiti pažnju i na završnu obradu. Mat površine često zahtevaju više održavanja jer lakše zadržavaju tragove, dok se polusjajne i sjajne pločice jednostavnije brišu, pošto voda i ostaci sapuna ne prodiru u njihovu površinu.

I oblik sanitarija utiče na lakoću održavanja. Modeli sa glatkim i zaobljenim linijama imaju manje mesta na kojima se može skupljati prljavština. Kod tuš prostora preporučuju se kompaktne tuš-kade sa blagim nagibom, koje omogućavaju brzo oticanje vode i sprečavaju njeno zadržavanje.

Armatura izrađena od nerđajućeg čelika ili hroma sa zaštitnim premazom otpornija je na kamenac i otiske prstiju. Poželjno je izbegavati modele sa mnogo ukrasnih detalja, reljefa i teško dostupnih uglova, jer upravo na tim mestima najlakše dolazi do nakupljanja nečistoća.

Praktična rešenja za svaki deo kupatila

Svaki deo kupatila zahteva poseban pristup kada je reč o održavanju. Tuš zona je najizloženija vodi, zbog čega je važno obezbediti odgovarajući nagib poda i efikasnu odvodnju. Linearne rešetke omogućavaju brže oticanje vode od klasičnih slivnika, a ujedno se jednostavnije čiste jer manje zadržavaju kosu i druge sitne nečistoće.

Za oblaganje zidova u tuš prostoru preporučuju se pločice većih dimenzija, kako bi broj fuga bio što manji. Ukoliko se koriste staklene pregrade, modeli sa hidrofobnim premazom olakšavaju održavanje jer odbijaju vodu i smanjuju stvaranje kamenca. U većini slučajeva dovoljno ih je povremeno prebrisati krpom od mikrofibera.

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Kod lavaboa su praktičniji integrisani modeli koji nemaju spoj između radne ploče i umivaonika, pa nema mesta na kojima se zadržavaju voda i ostaci sapuna. Ako se koristi klasičan lavabo, preporučuje se model sa lako dostupnim prelivom radi jednostavnijeg čišćenja.

Za toalet su praktične WC šolje sa glatkom unutrašnjošću i bez skrivenih ivica. Konzolni modeli dodatno olakšavaju održavanje poda jer ispod njih nema postamenta na kojem bi se skupljali prašina i vlaga, što je naročito korisno u manjim kupatilima.

Plan održavanja koji štedi vreme

Čak i kada je kupatilo pažljivo projektovano, redovno održavanje ostaje neophodno. Dobra organizacija, međutim, može značajno da skrati vreme potrebno za čišćenje.

Nakon svakog tuširanja preporučljivo je obrisati zidove i staklene površine gumenim brisačem kako bi se sprečilo stvaranje kamenca i smanjila potreba za upotrebom jačih sredstava za čišćenje.

Jednom nedeljno dovoljno je očistiti pločice, sanitarije i armaturu blagim sredstvom uz pomoć meke krpe koja neće oštetiti površine. Za fugne je korisno povremeno primeniti sredstvo protiv plesni, naročito ukoliko se primete prvi tragovi tamnjenja.

Jednom mesečno preporučuje se detaljnije održavanje koje obuhvata čišćenje slivnika, proveru silikonskih zaptivki i kontrolu ventilacije. Ako se primeti da se vlaga u prostoriji zadržava duže nego ranije, dodatno provetravanje ili ugradnja ventilatora sa senzorom vlage mogu biti efikasno rešenje.

Na duže staze, pravilno odabrani materijali i redovno održavanje omogućavaju da kupatilo dugo zadrži funkcionalnost i estetski izgled bez većih ulaganja. Kada čišćenje postane jednostavna rutina, umesto zahtevnog posla, kupatilo ostaje uredan i prijatan prostor za svakodnevnu upotrebu.